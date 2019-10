Non è ancora dato sapere con certezza come finirà l’esperienza di Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip. La coppia è arrivata al falò finale, ma abbiamo visto in tv solo il primo scontro, dove sia il cantante che l’ex tronista di Uomini e Donne sono apparsi molto provati e hanno espresso le loro perplessità riguardo la loro relazione. Ma in attesa del gran finale, in onda lunedì prossimo, negli ultimi giorni un indizio social ha fatto pensare che i due decideranno di dirsi addio: il commento di Gabriele Parpiglia, il giornalista che è tra gli autori del programma.

"Difficilmente mi sono trovato nella situazione di non riuscire a fare un post immediato – ha scritto su Instagram – Ma dopo aver visto e pianto con Pago e Serena Enardu credo che ognuno di noi abbia fatto un viaggio dentro ogni singola parola o situazione da loro raccontata. E credo che a volte chi lascia…soffra di più. Per star bene forse prima bisogna star male. Altrimenti si rischia l'eterna dannazione".

















Come detto, non sappiamo ancora cosa decideranno di fare al falò Serena e Pago. Nel frattempo, però, la sorella gemella di lei, Elga, è intervenuta per difenderla. Serena, come riporta Il Giornale, è ancora impegnata con Temptation è non ha modo di replicare alle tante accuse che le sono state rivolte nel corso delle settimane e così Elga ha difeso a spada tratta la sorella da chi sostiene non si stia comportando in modo giusto nei confronti di Pago.









"Se non ti metti in discussione, ti diverti e basta, e ti ritrovi poi sul tronchetto, non ha senso partecipare – ha detto la gemella di Serena a UeD Magazine – Va messo alla prova il proprio rapporto in relazione a quella che non è la quotidianità". Elga ha poi fatto una rivelazione su Giovanni Conversano, l'ex di Serena che più volte durante Temptation si è scagliato contro di lei. Elga non ha voluto approfondire la questione perché con lui è già in corso un'azione legale.







“Io preferirei non nominare questa persona (Giovanni Conversano, ndr), visto che c’è una querela in corso – ha fatto sapere Elga – A lui non ho mai risposto pubblicamente, perché il suo obiettivo non era quello di farsi giustizia; sa bene che quello che ha raccontato è una bugia”. Elga si riferisce alle accuse di Conversano, che ha accusato Serena di averlo tradito ai tempi della loro relazione e di non essere così “santa” come vuole far apparire in tv. Accuse che hanno fatto molto discutere durante Temptation, dunque la decisione di Elga di tutelare la sorella rivolgendosi a un legale.

