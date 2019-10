Bianca Guaccero e Caterina Balivo, a quanto pare l’attuale padrona di casa e l’ex di ‘Detto Fatto’ continuano a essere legate a doppio filo. A maggior ragione adesso che il programma di Rai2 sta per cambiare collocazione oraria finendo così per scontrarsi direttamente con ‘Vieni da me’, il salotto tv della Balivo che va in onda su Rai1. Ad annunciare la novità è stata proprio Bianca Guaccero, che in diretta ha rivelato al suo pubblico: “Voglio dare una notizia a tutti gli amici che sono a casa.

Da lunedì 14 ottobre ‘Detto Fatto’ torna alle ore 14, si cambia tutto!”. In realtà a parte l’orario di inizio non cambia altro. È stato infatti confermato tutto il cast, nonché tutte le rubriche. ‘Detto Fatto’ torna così al suo orario ‘classico’, dunque dalle ore 14 in poi, per via della fine della programmazione della striscia quotidiana curata da Carlo Cracco, ‘Nella mia Cucina’. (Continua dopo la foto)

















Secondo molti il cambio d’orario potrebbe essere la mossa vincente che porterà ‘Detto Fatto’ a risorgere, consentendo così a Bianca di prendersi una bella rivincita dopo tante critiche e una partenza non proprio soddisfacente anche dal punto di vista degli ascolti. Ma come detto questo cambiamento importante porterà anche Bianca Guaccero e Caterina Balivo allo scontro diretto. Ma non è tutto. (Continua dopo la foto)









Molti hanno notato che ultimamente la Guaccero si sta ispirando molto alla sua “rivale”. Prima il cambio look, con un taglio di capelli che ha ricordato quello della conduttrice campana, poi questo suo nuovo modo di anticipare le novità (come il look) sui social. Un’abitudine, questa di dare anteprime degli outfit al pubblico prima della diretta che contraddistingue da sempre Caterina. E poi “l’ultima”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Poco seria! 😁😁😁 @dettofattorai @instarai2 #serietà #❤️ Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 9 Ott 2019 alle ore 9:07 PDT



Bianca Guaccero ha condiviso un video nel backstage di ‘Detto Fatto’ in cui, dopo la sua indiscutibile bellezza, è subito saltato all’occhio un dettaglio: le scarpe gialle. Non è sfuggito che sono molto simili a quelle indossate da Caterina Balivo in una delle ultime puntate di ‘Vieni da me’. “Che sarà mai”, direte. E invece gli utenti si sono divisi: c’è chi sostiene che indossare scarpe gialle non significhi “copiare” e chi invece si è scagliato contro la Guaccero invitandola a trovare un proprio stile. E se queste sono le premesse, chissà quante ne sentiremo e vedremo quando le due si scontreranno direttamente con i rispettivi programmi…

Ilary Blasi ‘distrutta’ per il look a Eurogames: “Ma si può sapere chi ti veste?”