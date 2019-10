La scorsa settimana ricordava un noto cioccolatino, l’altra sera una “tuta da meccanico”: i look sfoggiati da Ilary Blasi a Eurogames, la rivisitazione di Giochi Senza Frontiere, continuano a fare scintille. Ogni giovedì gli utenti della rete si scatenano con meme e paragoni sulla bella conduttrice perché, gare tra le squadre in sfida a parte, a Eurogames fanno da padrone i suoi look, considerati dai più troppo azzardati.

Per la puntata d’esordio la signora Totti aveva scelto un outfit sportivo e allo stesso tempo sexy (pantaloni over size, body sgambato in bella vista e tacchi a spillo) che non era stato apprezzato; non era andata meglio nella seconda puntata, quando Ilary aveva optato per un look total white con una tuta over size ma soprattutto aveva abbinato troppi accessori per il popolo della rete (grandi catene d’oro come collane e orecchini a cerchio molto evidenti) e, come se già non bastassero, anche un’acconciatura molto elaborata. (Continua dopo la foto)

















Poi l’outfit del terzo appuntamento di Eurogames, anche questo finito nel mirino dei telespettatori più social. La conduttrice, che presenta lo show insieme ad Alvin, si è presentata con una tuta in oro brillante che a molti ha ricordato la carta di un goloso cioccolatino. Apriti cielo! Ma arriviamo così a giovedì 10 ottobre, altra occasione in cui Ilary ha scelto una tuta intera in total denim. (Continua dopo la foto)









Nel dettaglio, Ilary ha scelto una jumpsuit completamente in jeans a maniche lunghe, stivaletti neri, una mezza coda alta e ancora tanti accessori che non passano inosservati (orecchini lunghi e una collana etnica e colorata). Appena cominciato lo show, i commenti sui social sono arrivati puntuali. E anche questa volta il suo look non è stato certo promosso a pieni voti. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram 🤟⭐️🍬🍭🥊 Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 10 Ott 2019 alle ore 9:24 PDT



Certo, c’è sempre chi apprezza le scelte di Ilary Blasi (“Ilary Dea indiscussa!”, “La si adora sempre!”, sottolineano alcuni fan su Twitter), ma come anticipato in apertura la jumpsuit di jeans di giovedì scorso ha ricordato le tute blu che indossano i meccanici. “Ilary pare in tuta da operaio”, scrive uno. E un altro: “E stasera, meccanico dei film Er Monnezza”. Infine una domanda che ricorre spesso da quando è iniziato Eurogames: “Ma si può sapere chi la veste?!?”.

“Volete tutti sapere se sono gay”. Giordana Angi finalmente risponde ed è da standing ovation