Antonella Clerici torna sul suo addio (forzato) da “La prova del cuoco”. E quello che rivela è assurdo

Non ci sta Antonella Clerici, ripensando allo stato in cui è costretta da anni. E per quello che riguarda Mamma Rai non ha buone parole. “Resta la mia prima scelta, ma qualcosa si è rotto”, aveva ammesso lei di recente, parlando dei rapporti con l’azienda. In un’intervista a Chi la presentatrice ha parlato, tra le altre cose, del suo addio a La Prova del Cuoco di un anno fa: “Se fossi stata una calcolatrice, prima di lasciare La Prova del Cuoco, avrei cercato di avere un programma forte in prima serata. Ma non sono così, per me viene prima il cuore e non mi sono pentita.

Per anni ho accettato tutto per spirito di squadra e ho fatto il soldatino, ma il militare si fa una volta nella vita”. La chiara fama di Antonella Clerici deriva anche dall’essere stata una delle poche donne alla conduzione in solitaria del Festival di Sanremo, quello del 2011, che riscosse ottimi dati di ascolti. Inevitabile una domanda relativa al Sanremo di Amadeus, e a come reagirebbe se le proponessero di affiancarlo. Continua a leggere dopo la foto

















Quello della Clerici è un no “perché questo è il suo Festival e deve farlo da solo”. Poi prosegue: “Lui è arrivato fin qui dopo una lunga gavetta, è diventato un numero uno e questo è il suo momento, così come lo è stato per me e Carlo Conti. Poi, se per i 70 anni invitasse i vecchi conduttori, allora uno ci va certamente”. Continua a leggere dopo la foto









In queste ultime settimane, vista anche la freddezza nei rapporti con la Rai, si è inevitabilmente parlato della possibilità di un passaggio di Antonella Clerici su altre reti, ad esempio Mediaset. Eco che quindi si pensa alla suggestione di un programma con la signora di Mediaset, Maria De Filippi, altra supposizione rispetto alla quale Clerici dice no, pur tenendo aperta una porticina. Continua a leggere dopo la foto







“Maria fa cose bellissime con tante brave conduttrici e non vorrei essere un peso. La stimo moltissimo ma non andrei mai a romperle le scatole, lo farei se mi dicesse che ha un progetto apposta per me, ma è giusto che valorizzi le risorse della sua azienda”. Non ci resta altro che inviare un grosso in bocca al lupo alla nostra cara Antonella.

