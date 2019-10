Da qualche settimana tra le varie storie di gossip ce ne una in particolare che ha destato alcuni sospetti. Stiamo parlando della nota influencer Taylor Mega che avrebbe tradito la presunta fidanzata Erica Piamonte con Giorgia Caldarulo. Un fidanzamento che ha lasciato l’amaro in bocca all’ex gieffina, che sui social ha espresso chiaramente il proprio disprezzo per il comportamento dell’influencer, verso la quale provava ben più di un’amicizia. “Non stavo con Erica – ha rivelato Taylor durante il Live -. Con lei ho avuto qualcosa di più di un’amicizia ma non era niente di ufficiale. Tra di noi c’era una relazione aperta”.

Le foto della Taylor insieme a Giorgia erano state pubblicate dal settimanale Nuovo Tv, ma in tanti hanno subito gridato alla 'truffa'. Un servizio organizzato dalle due insieme ai paparazzi per ottenere fama e ospitate in televisione. Il fotografo Alan Fiordelmondo è intervenuto a Pomeriggio 5 per dire la sua.

















Fiordelmondo si è scagliato contro contro Giorgia Caldarulo affermando di avere tra le mani le prove che questa storia di gossip è stata creata a tavolino. "Questa è una situazione surreale, è tutto finto. – ha detto – A parte le foto pubblicate dal settimanale Nuovo non ci sono altre foto su altri settimanali. Giorgia è una perfetta sconosciuta. Non esiste credibilità in questa storia. Quello è un finto servizio, è un posato riuscito male. Non riuscite più a uscirne da questa recita".









Fiordelmondo ha affermato che Giorgia non sarebbe lesbica e che ha le prove del fatto che le due si siano inventate tutto per avere più visibilità. "Ti sei dimenticata Giorgia quella buffonata che hai organizzato con Cameron Dallas? Ridicola. Tu non sei lesbica, sei lesbica per interesse. – detto ancora il fotografo – Questo servizio è un servizio finto, finto, finto! Giorgia sfilati da questa storia falsa, devi venirne fuori. Io ho le prove che è tutto finto. Sul mio cellulare ci sono le prove. Barbara dopo la trasmissione ti faccio vedere tutto", ha detto sventolando il cellulare.





A confermare le dichiarazioni del paparazzo Alan Fiordelmondo ci ha pensato Megghi Galo, un’ex amica di Giorgia Caldarulo. “È una trovata pubblicitaria molto brutta inventarsi di essere lesbica solo per far parlare. Io conosco molto bene Giorgia e non sapevo niente di questo suo nuovo orientamento sessuale. Lei è sempre stata una legata a delle relazioni per interesse, me l’ha detto diverse volte. Secondo me è tutta una cosa finta”.

