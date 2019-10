“Lei non è tua!”. Maria De Filippi furiosa: trema lo studio di Uomini e Donne

Una puntata infuocata a Uomini e Donne, ospiti alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Parole grosse con Maria De Filippi che non le ha mandate a dire. La conduttrice infatti non è nuova a uscite del genere quando gli animi scaldano. Sempre compassata, Maria De Filippi ha dimostrato di non amare particolarmente determinati atteggiamenti e non ha perso tempo a rispondere. Nello studio di Mediaset è andato in onda un confronto tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti.

Maria ha scoperto solo da Nathalie che lei e Andrea non si sono visti dopo Temptation Island Vip, e ha giudicato la situazione “surreale”; Nathalie da parte sua ha usato solo parole negative nei confronti di Ippoliti: “Mai convocata per una scusa – queste le sue parole –; ha pensato bene di uscire con la sua ragazzina. Ringrazio Temptation – ha aggiunto in seguito – che mi ha aperto gli occhi su chi è questa persona”. Continua dopo la foto

















La De Filippi era visibilmente sorpresa dal racconto della Caldonazzo ma non ha lasciato che tutti parlassero male di Zoe: “Io – queste le parole della conduttrice – lei non la conosco, però penso che comunque abbia un ruolo minore in tutto ciò e penso che siccome ti conosco, Nathalie, e penso che tu sia molto intelligente… Non possiamo prendercela con lei: lei è giovane, ha vent’anni, ha tutto il diritto di sbagliare”. Continua dopo la foto









Meno concilianti le parole della conduttrice quando ha parlato con Andrea: “Tu sei un uomo adulto, sai che nei filmati che ti fanno vedere fanno vedere ‘le pecche della relazione’. C’è tutta l’altra parte dei tre anni che hai vissuto con lei che non c’è bisogno di vedere”. E poi ancora: “Hai un concetto di proprietà nelle persone che non esiste al mondo. Perché è come se tu pensi che una persona possa essere tua”. Continua dopo la foto







Andrea si è giustificato dicendo che il suo comportamento è stato inizialmente una reazione a quello di Nathalie ma che poi Zoe lo ha fatto star bene e che quindi non ha agito solo per ripicca; Ippoliti ha anche aggiunto che per lui la storia con la Caldonazzo era chiusa dopo due giorni e che solo per questo si è sentito libero di comportarsi così. Maria comunque non sembrava molto convinta: ci è parso in effetti che non credesse al fatto che Andrea non fosse più innamorato.

Ti potrebbe interessare: Dal reality a collega di Rocco Siffredi. La svolta ‘choc’ dell’amato protagonista di Bake Off