Salvo Sottile è un giornalista, conduttore televisivo e scrittore. Figlio di Giuseppe Sottile, ex capocronista del quotidiano palermitano Giornale di Sicilia, comincia a collaborare col quotidiano La Sicilia e con l’emittente regionale Telecolor Video 3 nel 1989. Tramite Telecor, che fornisce immagini e servizi chiusi, a 18 anni lavora anche Canale 5. Inizialmente Salvo Sottile arriva in Fininvest con la mansione di “informatore” dalla Sicilia e nel frattempo incomincia a scrivere per il settimanale Epoca, per il quotidiano romano Il Tempo e per il settimanale Panorama.

Nel 1992, quando ha soli 19 anni, viene assunto da Enrico Mentana al TG5 come corrispondente da Palermo e nel 1994 diventa giornalista professionista. Il 2003 è l’anno del passaggio a Sky Italia, dove Sottile conduce il telegiornale, Doppio Espresso e La scatola nera, ma l’anno successivo è di nuovo a Mediaset per condurre il TG5 Mattina, Notte e l’edizione delle ore 13 e viene nominato caporedattore responsabile della cronaca del TG5. (Continua dopo la foto)

















Nel 2009 Salvo Sottile è passato a Videonews e nel 2010 ha debuttato alla conduzione di Quarto grado. Due anni dopo il giornalista e conduttore ha presentato anche Quinta colonna, ma nel 2013 ha lasciato Mediaset per dei contrasti con la direzione generale dell’informazione. Nello stesso anno Sottile ha accettato l’offerta di LA7, dove ha condotto in prima seratail programma di cronaca Linea gialla e il talk politico. Il 2015 è invece l’anno del debutto in Rai. (Continua dopo la foto)









Salvo Sottile esordisce su Rai1 con Estate in diretta, al fianco di Eleonora Daniele, per poi affiancare Paola Perego a Domenica In. In seguito, nel 2016 ha anche partecipato come concorrente a Ballando con le stelle. Dal 2018 Salvo Sottile presenta Prima dell’alba su Rai3, che è una sorta di viaggio da nord a sud nell’universo notturno in tutte le sue declinazioni raccontato con ospiti che fanno scoprire al pubblico mondi poco raccontati dai media. Ma ha anche una carriera come scrittore e ha pubblicato 5 libri: Toto Riina. Storie segrete, odii e amori del dittatore di Cosa Nostra, Maqeda, Più scuro di mezzanotte, Cruel e Nottefonda. (Continua dopo le foto)







Salvo Sottile, che è nato a Palermo il 31 gennaio 1973 sotto il segno dell’Acquario, è alto circa centottantotto centimetri per un peso di ottantasette chilogrammi, dal 2004 è sposato con la collega Sarah Varetto, da cui ha avuto due figli: Giuseppe e Maya, nati rispettivamente nel 2004 e nel 2010. Il primo incontro tra Salvo e Sarah, ex direttrice di SkyTg24 a responsabile dei progetti giornalistici di Sky per tutta Europa, è avvenuto nei corridoi di Sky. “Con Salvo ci coordiniamo per non perderci il meglio – aveva confessato a Vanity Fair in una delle rare interviste concesse – La famiglia è allargata, coinvolge molti nonni”. Nell’estate 2019 Dagospia ha lanciato il rumor dell’addio dopo 15 anni d’amore, ma non è mai arrivata conferma dai diretti interessati.

