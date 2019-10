Justine Mattera, ecco il marito. Fabrizio le ha rubato il cuore 17 anni fa, ma in pochi lo sanno: le foto rarissime

Tutti la ricordano per i suoi ruoli da conduttrice, attrice e cantante ricoperti negli anni 90, quando l’americana Justine Mattera è diventata famosa in Italia, conquistando il cuore di tutti. Ricordata dalla maggior parte dei telespettatori in primis per il discusso matrimonio con Paolo Limiti, Justine è arrivata in Italia dopo essere stata la protagonista dai pochissimi veli sulla copertina di Playboy.

Nata nel Queens, a New York City, il 7 maggio del 1971, Justine è arrivata nel Bel Paese per studiare l’italiano, ma l’incontro con Paolo Limiti ha cambiato le carte in tavola. Il conduttore l’ha incoronata sosia di Marilyn Monroe e lei è diventata presenza fissa all’interno del programma “Ci vediamo in TV”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Justine Mattera e il marito Paolo Limiti sono sposati solo due anni, il motivo della separazione – a detta della showgirl – era il non desiderio da parte del conduttore di avere dei figli. Il legame tra i due è rimasto sempre fortissimo e qualche mese fa, in occasione del compleanno del conduttore morto il 27 giugno del 2017, la showgirl scritto un post molto toccante. (Continua a leggere dopo la foto)









”Avresti avuto 79 anni oggi. Non amavi i compleanni. Dicevi che era un giorno come tanti altri. Non amavi nemmeno fare i regali ai compleanni. Preferivi fare i regali a sorpresa, quando meno se l’aspettava. Occhiali da Opera Lirica, Libri preziosi, arte contemporanea, torte americane, bambole di Via col Vento, dischi napoletani…”, si leggeva nel post che accompagnava una vecchia foto della coppia. (Continua a leggere dopo la foto)





Dopo Paolo Limiti la showgirl ha ritrovato l’amore. Molti non lo sanno, ma Justine Mattera è sposata con e Fabrizio Cassata e ha a due figli: Vincent e Vivienne Rose. Durante l’ospitata del 10 ottobre a ‘Storie Italiane’ la Mattera ha raccontato il rapporto con il marito: “Io e mio marito stiamo insieme dal 2002 tra alti e bassi. Finalmente adesso ci capiamo completamente. Lui capisce cosa mi fa felice”.

