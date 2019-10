La prova del cuoco, il dolore di Elisa Isoardi: anche per lei è troppo. Silenzio in diretta

La prova del cuoco, la puntata di giovedì 10 ottobre inizia con una grande tristezza. Ovviamente il motivo è la morte di Beppe Bigazzi, il giornalista appassionato di gastronomia e volto storico del programma venuto a mancare a causa di una grave malattia contro la quale lottava da anni. Beppe Bigazzi era un personaggio amatissimo dal pubblico e la sua scomparsa, a 86 anni, ha addolorato tutti. L’annuncio della scomparsa di Bigazzi è stato dato dall’amico chef Paolo Tizzanini, del ristorante L’Acquolina di Terranuova Bracciolini, comune di nascita di Bigazzi.

“A cerimonia avvenuta vi comunico la perdita di un amico fraterno, un grande uomo in tutti i sensi” ha scritto sulla sua pagina Facebook gettando tutti nello sconforto. Beppe Bigazzi fu anche co-conduttore de La prova del cuoco che all’epoca era condotta da Antonella Clerici. E la puntata di giovedì 10 ottobre del programma non poteva iniziare che nel suo ricordo. Elisa Isoardi, dallo scorso anno alla conduzione della trasmissione al posto della Clerici ha omaggiato Bigazzi così. Continua a leggere dopo la foto

















“Oggi iniziamo un po’ sottotono perché dobbiamo dedicare l’inizio della puntata a una persona molto importante. Una persona che mi ha accolta la prima volta che sono venuta qui alla Prova del cuoco nel 2009” ha detto Elisa Isoardi a inizio puntata. Nel 2009, infatti, mentre la Clerici era in maternità, era stata sostituita alla guida de La prova del cuoco proprio da Elisa Isoardi che, al suo fianco, aveva Beppe Bigazzi. La Isoardi ha mandato in onda il video della sua prima puntata a La prova del cuoco. E c’era anche Bigazzi. Continua a leggere dopo la foto









L’uomo era intento a spiegare agli italiani i segreti dei formaggi. “Lui ha insegnato a tutta l’Italia il valore del legame tra la terra e la cucina. Senza di lui non esisterebbe la tv che parla di qualità. Lui è stato il primo, 20 anni fa, ora lo fanno tutti. E senza di lui non esisterebbe La prova del cuoco com’è oggi” ha proseguito Elisa Isoardi, visibilmente provata e addolorata per la morte del giornalista. Anche Claudio Lippi ha speso due parole per lui. Continua a leggere dopo la foto





“Volevo unirmi alle parole che ha scritto Fabrizio Zaccaretti, autore de La prova del cuoco, sui social – ha detto – Beppe 20 anni fa diceva delle cose per cui è stato scambiato per un marziano. Invece diceva cose attualissime”. In effetti Bigazzi fu un precursore di tante cose: basti pensare a quante volte ha parlato dell’importanza del Made in Italy e di quanto abbia insistito sulla tutela del territorio e della diversità delle materie prime gastronomiche.

Beppe Bigazzi, l’addio e il ricordo commosso di Antonella Clerici