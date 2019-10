“Ecco come sono ridotta”. Sylvie Lubamba, il dramma. Cosa succede alla ex valletta di Piero Chiambretti

Ricordate Sylvie Lubamba, la showgirl diventata famosa per la sua partecipazione alle trasmissioni di Piero Chiambretti? Originaria del Congo, Sylvie Lubamba è tornata in libertà nel 2017 dopo aver trascorso 3 anni in carcere. Nel gennaio 2006 è stata condannata dal tribunale di Grosseto a cinque mesi e venti giorni per uso indebito di carte di credito. Nel marzo del 2008 ha patteggiato una pena di 6 mesi e 10 giorni davanti al gup del tribunale di Tempio Pausania per aver pagato una vacanza in Costa Smeralda con carte di credito rubate.

Nell’agosto del 2014 è stata arrestata e, il 25 dicembre 2017, è tornata in libertà dopo aver scontato 3 anni e 4 mesi di carcere.

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di lei per via dei suoi problemi economici. Come la stessa showgirl ha fatto sapere tramite un comunicato ufficiale, sarebbe stata costretta a chiedere il Reddito di cittadinanza. “Le persone pensano che noi così detti vip ce la passiamo bene e viviamo da nababbi, invece non è affatto così, io non lavoro da anni con continuità” si legge nel comunicato. Continua a leggere dopo la foto

















“L’ultimo contratto l’ho firmato più di 10 anni fa, nel 2008 per il programma Markette condotto Piero Chiambretti, il mio mentore, in cui facevo parte del cast. Ho fatto richiesta del reddito di cittadinanza ed attendo risposta, sono in graduatoria per la casa popolare e sto anche cercando un lavoro normale”. E prosegue: “Sento spesso che la gente fa fatica ad arrivare a fine mese, io invece faccio fatica ad arrivare alla terza settimana”. Continua a leggere dopo la foto









E ha proseguito: “Ma non mi lamento, voglio dirlo solo per far capire alla gente comune che anch’io ho le stesse difficoltà loro, che anch’io sono una del popolo come loro, nonostante la mia popolarità. Ringraziando il cielo mia madre mi aiuta e mi nutro quotidianamente dell’affetto di amici, famiglia e nipoti che mi amano”. Il comunicato di Sylvie Lubamba ha lasciato tutti senza parole ma è da apprezzare la sua onestà. Continua a leggere dopo la foto





Sylvie Lubamba, all’anagrafe Renée Sylvie Lubamba è nata a Firenze il 29 febbraio 1972. Showgirl, modella e attrice italiana originaria della Repubblica Democratica del Congo, ha esordito in televisione nel 1998. Prima è apparsa in qualche spot pubblicitario poi è iniziata la sua carriera in tv: ha esordito in Guida al campionato condotto da Alberto Brandi poi è sbocciata al fianco di Piero Chiambretti in Markette.

“Sono un’altra persona”. Ricordate Sylvie Lubamba, valletta di Chiambretti? Prima la fama, poi 5 anni di carcere da cui è uscita il giorno di Natale. Ecco com’è oggi