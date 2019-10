Sara Tozzi ha abbandonato il trono di Uomini e Donne. Una decisione improvvisa che il pubblico di Maria De Filippi ha appreso dalle anticipazioni. Nessuno se l’aspettava ma Sara, modenese classe 1997, ha salutato tutti durante la registrazione del trono classico di mercoledì 25 settembre quando, come riportato da Il Vicolo delle News, ha rivelato di pensare ancora al suo ex. In particolare, ha scoperto questo sentimento mentre era impegnata nelle esterne con i suoi corteggiatori.

In quelle uscite si è resa conto di non avere il cuore libero, dunque la scelta di lasciare UeD. Contestualmente alla fuga di questa notizia, si è scatenato il toto-nome sulla sostituta ma i telespettatori sono rimasti delusi: almeno per il momento Maria De Filippi e il suo staff hanno deciso di lasciar appassionare il pubblico soltanto con le vicende dei tre tronisti ancora in studio, ovvero Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. (Continua dopo la foto)

















Ma ora Sara Tozzi ha spiegato meglio i motivi del suo abbandono improvviso in un’intervista rilasciata al magazine di UeD. Con il suo ex fidanzato, però, non c’è stato alcun ritorno di fiamma o contatto. Sono stati insieme per un anno e mezzo, con tanto di convivenza. Lavoravano anche nello stesso locale ma circa 10 mesi fa l’addio. Le cose tra loro non andavano più bene e lei ha ammesso anche di non essere mai riuscita ad accettare un tradimento subito all’inizio della loro storia. (Continua dopo la foto)









Per ritrovare l’entusiasmo, Sara ha deciso di partecipare a Temptation Island, poi è arrivata la chiamata della redazione a metà agosto ma qualcosa è andato storto durante il suo percorso sul trono. “A volte la testa non va d’accordo con il cuore. Non sentivo la spensieratezza di una ragazza single che cerca l’amore”, ha detto Sara, che ha quindi preferito lasciare anche per rispetto dei corteggiatori. (Continua dopo le foto)







“Mi sarebbe sembrato di prenderli in giro. Era giusto dire la verità”, ha aggiunto Sara, che ora vuole solo tornare a casa e ripartire da se stessa. Ma nell’intervista ha anche parlato di Javier, il corteggiatore che l’ha subito colpita. Ma “le lacrime scese durante la segnalazione, però, non erano legate a ciò che sentivo nei suoi riguardi. Ho capito riflettendo che quella tristezza nasceva da un rancore per il passato”, ha concluso.

