Andrea Ippoliti, fidanzato di Nathalie Caldonazzo, è stato uno dei protagonisti più discussi e chiacchierati della seconda edizione di Temptation Island Vip. Durante la sua esperienza nel reality delle tentazioni Ippoliti si è avvicinato pericolosamente alla tentatrice Zoe Mallucci e la showgirl ha deciso di lasciare il fidanzato.

"Oggi mi sento svuotata completamente, ma pronta a rinascere. – ha ammesso la showgirl in un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne – Sto metabolizzando un lutto, perché dentro di me questa persona è assolutamente morta. Non voglio più neppure incontrarlo per strada. Appena tomo a casa cambierò anche la palestra, quella dove andavamo insieme: non voglio vederlo più neppure mezza volta."

















Il pubblico però non ha accettato l'atteggiamento di Andrea durante il confronto, per via di quei toni esagerati usati contro la fidanzata e anche la tentatrice era finita al centro delle critiche. Dopo l'uscita da Temptation Island Andrea Ippoliti e Zoe avevano pubblicato due instagram stories in cui si vedeva lo stesso ristorante, segno che i due si erano visti anche al di fuori del reality.









Oggi sarà una interessante puntata di Uomini e Donne: non solo Sara Tozzi abbandonerà il trono, ma ci sarà anche il confronto tra Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo. Ma cosa è successo tra Ippoliti e Zoe? A svelare qualcosa in più è stata proprio la tentatrice.

"Io e Andrea ci stiamo sentendo, – ha svelato al magazine Uomini e Donne – ma non ci siamo più visti. Siamo in una situazione di stallo. Deve risolvere delle questioni delicate e non voglio creargli dei problemi".





Anche Andrea Ippoliti ha voluto dire la sua sul suo rapporto con Zoe: ”Con Zoe ora ci stiamo sentendo, non so quello che accadrà ma una cosa è certa: non saranno né i commenti né la differenza di età a frenare il mio interesse per lei. E credo che la cosa sia reciproca”. Insomma, pare che tra i due sia nata davvero qualcosa.

