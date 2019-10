Amici Celebrities ha una nuova padrona di casa. Da mercoledì 9 ottobre a condurre la prima edizione del talent riservato ai volti noti c’è Michelle Hunziker e non più Maria De Filippi, che abbiamo visto sul palco nelle prime tre puntate dello show. Il ‘cambio in corsa’ non è stato una sorpresa. Si sapeva da giorni e la stessa Maria, che è autrice e produttrice di Amici Celebrities l’aveva annunciato al pubblico.

Così come si sapeva che l’arrivo della conduttrice svizzera avrebbe generato scalpore misto a curiosità. Nonostante Michelle Hunziker sia una presentatrice amatissima, che nella sua carriera ha presentato show di diverso genere, i telespettatori hanno sempre visto Maria De Filippi al centro dello studio. Ma nonostante Maria sia padrona di casa assoluta ad Amici, Michelle se l’è cavata egregiamente pur ereditando il timone del talent in una fase già molto avanzata della sfida. (Continua dopo la foto)









Nel corso della prima puntata di Amici Celebrities targata Michelle Hunziker, bellissima ed elegantissima in total black, si sono susseguite tantissime sfide emozionanti tra i concorrenti rimasti in gara, ormai pronti a tutto pur di conquistare la vittoria, ma all’inizio i commenti sui social sono stati tutti per lei, che è la nuova arrivata. In generale Michelle ha convinto il pubblico. (Continua dopo la foto)





Tantissimi utenti si sono complimentati su Twitter e Instagram per la bravura di Michelle, eppure non sono mancati i paragoni – ma era prevedibile – con Maria. Per questo motivo i telespettatori più social hanno puntato il dito contro la rete. A loro avviso i vertici hanno sbagliato perché avrebbero dovuto affidare lo show subito a Michelle Hunziker, non a talent iniziato. “Non è male Michelle ma al momento il problema è vedere una conduttrice diversa dalle prime puntate. Se avessero messo Michelle dalla prima sarebbe stato meglio”, ha scritto uno. (Continua dopo foto e post)







“Con tutto il bene che voglio a Michelle, trovo inutile questo cambio di conduzione alla quarta puntata e quasi alla fine”, ha sottolineato un altro. E ancora: “Ma Amici Celebrities non poteva partire direttamente mercoledì 9 ottobre con la Hunziker? Che senso ha fare 3 puntate al sabato con Maria e 3 puntate al mercoledì con Michelle?”. Ma non era possibile. In realtà Maria non avrebbe dovuto presentare Amici. Fin dall’inizio la conduttrice ufficiale avrebbe dovuto essere Michelle ma l’impegno con Striscia la Notizia ha obbligato la produzione a rivedere i programmi.

