Da settembre a ‘La Vita in diretta’ ci sono Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La coppia ha sostituito quella formata da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini e sta avendo qualche difficoltà a far decollare il contenitore Rai. Nonostante il cambio di conduzione, infatti, i risultati in termini di share non sono migliorati. Ogni giorno la rivale diretta Barbara D’Urso col suo Pomeriggio Cinque batte ‘La vita in diretta’ della più amata dagli italiani e dell’ex volto del Tg1.

Nell’ultima puntata in onda, poi, c’è stato un momento di forte imbarazzo in studio quando una degli ospiti ha criticato l’operato dei due padroni di casa. Ma andiamo con ordine. “Salutiamo gli ospiti Michele Mirabella, Michele La Ginestra e Arianna Ciampoli”, ha esordito la Cuccarini, prima di dedicare uno spazio al ricordo ai due carabinieri, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, vittime del drammatico episodio avventuto tra le 16.51 e le 16.56 di venerdì 4 ottobre e che ha sconvolto l’Italia intera. (Continua dopo la foto)









I conduttori passano la parola all’ospite e psichiatra Domenico Mazzullo, che parla del killer dominicano di 29 anni, Alejandro Augusto Stephan Meran, che ha provocato la morte dei due agenti: “Un folle non mi sembrerebbe, questa persona fa pensare ad una premeditazione. Ha chiesto di andare in bagno e poi ha colpito il primo agente. Ho letto che lui è bravo nell’uso delle armi. L’ipotesi di una patologia psichiatrica per me è da scartare”. (Continua dopo la foto)





Successivamente in studio si passa a parlare di Fabiana Luzzi, la 16enne uccisa dal suo fidanzato e, subito dopo aver trattato questi casi di cronaca, si volta pagina con un argomento più leggero, di cronaca rosa. Dei duchi di Sussex e la lettera ai giornali e siti inglesi che ha fatto scalpore la scorsa settimana per la precisione. Ma il cambio di registro non è piaciuto a un’ospite in particolare, la scrittrice Gaia Servadio. (Continua dopo la foto)







“Passare dalla morte di Fabiana uccisa dal fidanzato a 17 anni ad un tema così – da notare l’esperta – come quello di Harry e Meghan, mi fa schifo…”. E alle dure contestazioni della Servadio è subito seguita la replica della Cuccarini, che ha ricordato che ‘La vita in diretta’ parla di tutti i colori della cronaca: “Noi trattiamo sia pagine leggere che pagine più serie. Raccontiamo la vita, che è fatta di gioie e dolori”. La Servadio però non si è fatta intimidire: “Lo so, lo so… posso esprimere quello che penso?”. “E io posso rispondere?” ha concluso Lorella evidentemente seccata.

