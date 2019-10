Fuori Maria De Filippi, dentro Michelle Hunziker. Come annunciato da settimane, ad Amici Celebrities, il talent di Canale 5 riservato ai vip che nel frattempo è passato dal sabato al mercoledì sera, c’è stato un cambio in corsa. Nella quarta puntata è arrivata la bellissima conduttrice svizzera che, essendo prima impegnata con Striscia la Notizia, non ha potuto guidare la trasmissione fin dall’inizio.

E nonostante Maria sia padrona di casa assoluta ad Amici, Michelle se l’è cavata egregiamente pur ereditando il timone del talent in una fase già molto avanzata della sfida. Nel corso della prima puntata di Amici Celebrities targata Michelle, bellissima ed elegantissima sul palco in total black, si sono susseguite tantissime sfide emozionanti tra i concorrenti rimasti in gara, ormai pronti a tutto pur di conquistare la vittoria. C’è stato anche il famoso ripescaggio: si sono sfidati Ciro Ferrara e Joe Bastianich, entrambi eliminati nelle scorse settimane, e l’ha spuntata l’ex calciatore. (Continua dopo la foto)









Sfide coinvolgenti, si diceva. Ma anche frecciatine che hanno reso più piccante l’atmosfera. Come l’ennesimo confronto tra Platinette e Joe Bastianich, O ancora, l’appunto di Giulio Scarpati, giudice speciale di questa sera, sulla performance di Emanuele Filiberto, che ha intonato Destra Sinistra di Giorgio Gaber. Poi, nel corso della seconda manche, un momento di grande commozione che ha emozionato tutto il pubblico. (Continua dopo la foto)





Filippo Bisciglia, il cantante della Squadra Bianca guidata da Giordana Angi, ha cantato la splendida Portami a ballare, la canzone con cui Luca Barbarossa ha vinto il Festival di Sanremo nel 1992. Ma quasi al termine della sua esibizione, il conduttore di Temptation Island è scoppiato in lacrime e non è riuscito più a proseguire e ha stoppato la performance. Michelle ha subito provato a tranquillizzarlo. (Continua dopo le foto)







“Non ti scusare per la tua emozione, che è una cosa bellissima”, gli ha detto la conduttrice per poi chiedergli quale fosse il motivo di tanta commozione. Filippo, con la voce rotta dal pianto, ha semplicemente detto: “Per mia mamma”. Poi ha lasciato il palco aggiungendo: “Scusate, spero un giorno di poterla rifare tutta”. Il pubblico, che anche nelle scorse puntate aveva dimostrato una predilezione per Filippo, ha fatto sentire tutto il suo calore e affetto in questa occasione.

