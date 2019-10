A detto di molti è una della coppie più belle dello spettacolo. Luca Onestini, il tronista uscito dal salotto di Maria De Filippi. Ivana Mrazova, la supertop che ha conquistato con il suo sorriso l’Italia. La loro unione era sbocciata nella casa del Grande Fratello vip. state diffuse delle voci totalmente insensate che li vedevano in crisi e in procinto di dirsi addio per sempre.

Verso la fine dell’estate, Ivana ha fatto i bagagli ed è volata in Repubblica Ceca. Lì la modella ha passato un po’ di tempo con la sua famiglia, visto che mancava da un pochino, con le sue ‘cucciole’ (le sue adorate nipotine) e sua sorella. Inoltre, la Mrazova si è recata nella sua terra d’origine per un altro motivo un pochino più importante: doveva sottoporsi ad un intervento. Ma tranquilli, nulla di grave o di preoccupante. Ivana in ospedale ci è rimasta per pochi giorni per poi subito tornare a casa più arzilla di prima. Continua dopo la foto









Rottura? Crisi? Niente di questo nonostante. La coppia è più unita che mai. Ivana Mrazova, qualche settimana fa è tornata nel nostro Belpaese e si è ricongiunta con Luca dimostrando che il loro amore non è mai andato in pausa, anzi si è rafforzato ancor di più. Adesso però i due fidanzatini dovranno separarsi ma, per tranquillizzare chi li segue, hanno voluto ironicamente spiegare sui social quello che sta per succedere. “Ragazzi vi volevo dire che per qualche giorno io e Luca ci separiamo. Lui va dalla sua famiglia…Mi mancherà!” ha annunciato l’ex gieffina. Continua dopo la foto





“Ecco bene così non lo potete più dire che ci siamo lasciati”, ha detto ridendo Onestini che poi ha spiegato: “Vado a fare un po’ di cose a casa che devo sistemare un po’ di robe. Lei deve sistemare qua, sennò me la portavo con me. Ma lunedì torno!”. Lo speaker ha poi schioccato un bacio sulla guancia della sua amata e lei ridendo gli ha confessato: “Mi mancherai”. Continua dopo la foto







A breve li rivedremo quindi insieme, per la gioia dei fan e di tutti quelli che nel loro rapporto ha creduto fin dall’inizio. Il miglior modo per chiudere la bocca ai maligni e ai tanti che, da subito, pensavano ad un accordo di comodo: studiato a tavolino. I sentimenti veri, sono un’altra cosa: guardate Luca Onestini e Ivana Mrazova

