“Pagliacci!”. Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ‘sbrocca’ in diretta: ne ha per tutti

Due ex gieffini protagonisti a Pomeriggio 5, il salotto televisivo di Barbara D’Urso che tiene giornalmente compagnia a milioni di italiani. Si tratta di Simone Coccia e Lucia Bramieri, protagonisti della penultima edizione vip, quella che visto trionfare il Tarzan di Viterbo Alberto Mezzetti poi scomparso dai radar. Mezzetti che, nelle settimane scorse, ha attaccato frontalmente Barbara D’Urso accusata di boicottarlo. Barbara D’Urso, da parte sua, non ha mai commentato.

Ha commentato invece le foto uscite sulle riviste e che mostrerebbero un bacio fra gli ex gieffini, Se così fosse, Simone avrebbe tradito la sua compagna Stefania Pezzopane, ma sia lui sia la Bramieri hanno smentito categoricamente di essersi baciati. Anche oggi hanno ribadito che si è trattato di un malinteso, che non c’è stato nessun tradimento e soprattutto che sono solo amici. Continua dopo la foto









Simone e Lucia hanno spiegato che le foto risalgono a una serata in cui c’è stata una festa. La Bramieri ha invitato l’amico e lui ha accettato perché era da molto tempo che non si vedevano. Lucia ha subito sbottato: “Io e lui abbiamo vissuto 35 giorni nella Casa del GF. quindi siamo molto in confidenza e in amicizia. Se voglio mozzicare Simone Coccia vado in un ristorante?”. Continua dopo la foto





Dopo queste parole, per scherzare e ironizzare un po’ Simone si è alzato dalla poltrona ha preso sottobraccio la Bramieri e ha finto di incamminarsi verso l’uscita. Questa scenetta non è piaciuta molto a Barbara, che li ha subito rimproverati: “Non fate i pagliacci, sedetevi”. I due si sono subito rimessi al loro posto e hanno continuato a spiegare come sono andate le cose. Continua dopo la foto







Simone Coccia ha detto: “Mi aveva invitato a una festa e io ho accettato perché erano parecchi mesi che non ci vedevamo. Siamo saliti in macchina perché lei voleva confidarmi una cosa sua personale che non mi va di dire adesso”. C’è da dire che anche Barbara ha avuto l’impressione che nella foto i due si scambiassero un bacio, ma non c’è stata nessuna ammissione da parte dei diretti interessati. In questa puntata di Pomeriggio 5, inoltre, ci sono state anche pesanti accuse a Giorgia Caldarulo, anche su Andrea Damante.

Ti potrebbe interessare: “Il push up sotto al cu**!”. Uomini e Donne, è la sagra del trash: protagonista è ancora Ida Platano