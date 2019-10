Più che Uomini e Donne, la sagra del trash. Sì perché un trono over del genere non si era mai visto. Protagonista, involontaria stavolta, Ida Platano che ha ceduto lo scettro a Armando Incarnato che ha dimostrato un ‘tatto’ fuori dal comune. Parole che hanno fatto storcere la bocca Maria De Filippi e che meno che mai sono piaciute alla dama oggetto di tante particolari attenzioni: Barbara De Santi.

C’entra come al solito una sfilata, quella che è andata in onda, per la quale Barbara ha pensato di proporre un jeans che secondo Armando non la valorizzava particolarmente; il giudizio di Incarnato ci stava, visto che è stato chiamato a valutare un outfit, ma i suoi modi proprio no. “In questo caso – queste alcune delle parole usate da Armando – neanche il tacco l’ha aiutata”. Continua dopo la foto









Il Cavaliere ha discusso animatamente con Barbara per molto tempo: ha fatto intendere che non ha un bel didietro e ha fatto anche dei paragoni inopportuni, ad esempio con Ida Platano, dopo aver visto le altre ragazze sfilare. Comprendiamo i gusti ma non c’era bisogno di attaccare in modo così diretto la De Santi. Che comunque non è stata a guardare criticandolo per i “rotolini” che ha ai fianchi (anche lei piuttosto fuori luogo, non tanto per la critica in sé per sé quanto perché, ammesso che questi rotolini esistano, Armando è un bell’uomo e non è certo un rotolino a creargli dei problemi). Continua dopo la foto





Dopo Barbara è toccato sfilare ad altre Dame, tra cui Pamela Barretta che ha fatto un figurone e che infatti ha vinto; proprio Barbara assieme a Valentina Autiero hanno fatto notare che la Barretta in realtà non ha un bel didietro: “Il c…o – queste le sue criticatissime parole – è la cosa meno bella che hai”. “Voglio vedere quando arrivi tu al suo livello”, le ha subito risposto Armando, che Barbara ha cercato di zittire in tutti i modi: “Ma io potrei mai mettere gli occhi su uno come te?”. Continua dopo la foto







Anche quando ha sfilato Ida la De Santi si è innervosita, ed è stata appoggiata tra l’altro sempre dalla Autiero, perché secondo lei è stato palesemente di parte: perché ha dato 4 a lei e 8 a Ida, visto che a suo avviso il jeans non valorizzava per niente la Platano? “La prossima volta mi metto il push up sotto al c..o”, questa una delle tante perle della De Santi oggi.

