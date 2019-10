“Ko”. Maria De Filippi, non era mai successo: stavolta non ci sono scuse

“Amici Celebrities” si sposta dal sabato al mercoledì sera (dal prossimo 9 ottobre) con la conduzione di Michelle Hunziker. E’ la stessa Maria De Filippi a passare il testimone a notte fonda: “Vi devo dire una cosa, Amici Celebrities è una costola di Amici, non lo abbiamo chiamato vip per non assomigliare ad altri programmi… pensa che pirla! Molto sinceramente alla guida di questo programma non dovevo esserci io ma Michelle Hunziker, succede però che inizia Striscia la Notizia, una trasmissione molto importante per Canale 5 e Michelle non può. Oggi ha finito quindi dalla prossima settimana vedrete Michelle alla guida del programma. Amici Celebrities non andrà in onda sabato, ma il mercoledì”.

Il motivo, c’è chi dice le ripetute sconfitte subite nel prime time da Ulisse. Ornella Vanoni sembra colta di sorpresa, chiede a Platinette cosa stia succedendo e la De Filippi: “Niente, non ti preoccupare. Io devo iniziare un altro programma che è Tu sì que vales, Michelle è bravissima e vi divertirete molto”. Continua dopo la foto









La quarta puntata di Amici Celebrities, secondo le prime anticipazioni, sarà molto movimentata, con il ritorno in gara di un concorrente e un eliminato a sorpresa. Le puntate dello show di Maria De Filippi sono registrate, per questo alcune persone presenti durante le registrazioni hanno svelato sul Vicolo delle News cosa accadrà. Continua dopo la foto





La puntata, come era stato già annunciato, verrà presentata da un’elegantissima Michelle Hunziker, pronta a sostituire la padrona di casa. Nel programma è tempo di rivoluzioni e ci sarà un ripescaggio fra i concorrenti eliminati. A sfidarsi per il rientro in gara Joe Bastianich e Ciro Ferrara, sarà proprio quest’ultimo a riprendere la sua avventura ad Amici Celebrities. Continua dopo la foto







Il quarto giudice scelto sarà Giulio Scarpati, protagonista anche di un acceso scontro con Emanuele Filiberto. La prima manche verrà vinta dalla Squadra Bianca, mentre la seconda dai Blu. Alla fine a scontrarsi saranno Massimiliano Varrese e Francesca Manzini. A lasciare il programma sarà la comica, che saluterà tutti fra le lacrime, non prima di aver cantato Gli uomini non cambiano, un brano dedicato al padre.

