Addio a Beppe Bigazzi. Il noto giornalista, critico gastronomico e per anni volto storico de ‘La prova del cuoco’, che era malato da tempo, si è spento il 9 ottobre 2019 ad Arezzo all’età di 86 anni e immediata è stata la reazione di Antonella Clerici, la conduttrice dello show culinario e sua compagna di viaggio per lungo tempo.

Per anni hanno lavorato fianco a fianco e, appresa la triste notizia, la presentatrice ha affidato il suo dolore a Instagram, dove ha pubblicato un lungo post per salutare Bigazzi. “Addio Beppe. Quando ti ho sentito qualche settimana fa ho capito che era un congedo definitivo. Porterò sempre nel cuore le tue ultime parole”, ha scritto Antonella a corredo di una vecchia foto che la ritrae con il giornalista e gastronomo proprio nello studio de ‘La prova del cuoco’. (Continua dopo la foto)









Nel post di addio, Antonella Clerici ripercorre poi le tappe della sua amicizia con Beppe Bigazzi: “Ti ho conosciuto a Unomattina e con te e Anna Moroni abbiamo portato al successo ‘La Prova del Cuoco’. Tanti anni insieme, indimenticabili. Tutto quello che oggi è di moda tu l’avevi scoperto già negli anni ’90. Eri avanti in tutto”. (Continua dopo la foto)





“Burbero dal cuore tenero”, scrive ancora la conduttrice, che continua: “E io ti volevo bene, tanto. Mi mancherai. Si chiude un altro capitolo… Ti abbraccio ricordando una delle tue celebri massime ‘la conoscenza fa la differenza’. Niente sarà più come prima. Non rimproverare troppo gli angeli se non cucinano con i prodotti giusti… sono imperfetti anche loro”, è la conclusione della presentatrice. (Continua dopo foto e post)







Inutile aggiungere che il post per salutare Beppe Bigazzi lasciato poco fa da Antonella Clerici ha fatto subito incetta di commenti. Molti fan hanno saputo così, da questo messaggio, della morte di uno dei volti simbolo de ‘La prova del cuoco’. “Eravate una coppia invincibile alla prova del cuoco…”, commenta un utente, mentre tanti altri, con cuori e faccine triste, si dicono dispiaciuti per la scomparsa di Bigazzi.

È morto Beppe Bigazzi. Lutto in tv per il volto storico de La prova del cuoco