Gemma Galgani è la regina del trono over di Uomini e Donne. È la dama per eccellenza, perché da anni ormai è alla disperata ricerca dell’anima gemella dopo il dolore per la fine della storia con Giorgio Manetti, ormai ex cavaliere, nello studio di Maria De Filippi. Un’altra certezza è che Gemma non gode della stima di Tina Cipollari, opinionista storica della trasmissione che la attacca a ogni occasione, ma non solo.

Anche con Anna Tedesco, altra dama del parterre tornata quest’anno per incontrare il vero amore, il rapporto non è affatto idilliaco. La Galgani non ha mai fatto mistero del fatto che se la sua storia con Giorgio Manetti non sia mai decollata, la responsabilità è anche della Tedesco. Quest’ultima ha sempre avuto un legame speciale con il Gabbiano ma ha sempre sostenuto che tra loro c’è solo profonda amicizia. (Continua dopo la foto)









Giorgio, come detto, non partecipa più al trono over. L’ex cavaliere fiorentino vive una storia d’amore fuori dal programma di Maria De Filippi, mentre le due dame sono ancora davanti alle telecamere di Canale 5 a discutere tra loro. Anche ‘per colpa’ sua. Il pubblico di UeD ricorderà sicuramente che la scorsa settimana era già emerso nuovo astio, dopo la sfida lanciata da Anna a Gemma nel corso della sfilata di moda. (Continua dopo la foto)





Tutto ha avuto inizio quando Anna ha raccontato di essere stata a cena con un’amica d’infanzia e altre persone tra cui, appunto, Giorgio Manetti con la sua nuova fiamma. Si è scatenato il putiferio in studio: Gianni Sperti ha iniziato a chiederle retoricamente se a Firenze esistesse solo Manetti e anche Gemma non ha lesinato frecciatine. (Continua dopo le foto)







Ma eccoci al retroscena clamoroso della serata svelato nell’ultima puntata del trono over. Un cavaliere, Paolo, ha preso la parol e rivelato che quando è uscito a cena con la Tedesco, dopo essere saliti su un taxi, l’autista gli avrebbe fatto intendere che Anna si accompagna spesso con un altro uomo che sembra proprio essere il Gabbiano. Ah. L’affermazione di Paolo è di certo seria e si attendono le nuove puntate per chiarire questa spifferata e, eventualmente, spiegare certe dinamiche che ancora non sono del tutto chiare.

