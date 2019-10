Indimenticabile Giulio Scarpati in ‘Un medico in famiglia’. Per anni abbiamo visto l’attore nei panni di Lele Martini, il protagonista della fiction che per la prima volta abbiamo visto su Raiuno nel lontano 1998. Era considerato il dottore più famoso della tv e non ci han messo molto a conquistare il cuore di milioni di italiani. Scarpati interpretava un medico della Asl, impegnato non solo a prendersi cura dei suoi pazienti, ma anche a risolvere i problemi della famiglia.

Rimasto presto vedovo, ‘Lele’ si prendeva cura anche di nonno Libero, interpretato da Lino Banfi, e dai tre figli, la più grande Maria (Margot Sikabonyi), Ciccio e la piccola Annuccia (Michale ed Eleonora Cadeddu). La serie è diventata un cult ed è andata in onda per 10 stagioni, fino a novembre 2016 anche se con gli anni ha perso e acquistato nuovi personaggi. (Continua dopo la foto)









Ma ‘Un medico in famiglia’ non ha portato al successo soltanto Giulio Scarpati, ma anche Claudia Pandolfi, per esempio, che interpretava Alice, la sorella della defunta moglie di Lele, segretamente innamorata di lui. Sono passati anni da quando Scarpati prestava il volto a Lele Martini ma nessuno l’ha mai dimenticato in quel ruolo che ha interpretato nella prima e nella seconda stagione per poi tornare nella sesta e nella ottava, fino all’addio nella decima. (Continua dopo la foto)





Che fine ha fatto, allora, Giulio Scarpati dopo l’addio alla serie che l’ha reso famoso al grande pubblico? È tornato al suo grande amore: il teatro. L’attore, romano classe 1956, che è sposato con la regista Nora Venturini da cui ha avuto i figli Edoardo e Lucia, da tempo porta in scena spettacoli teatrali in giro per l’Italia ma ogni tanto ‘ricompare’ in tv. (Continua dopo le foto)







Lo vedremo anche nella quarta puntata di Amici Celebrities: è stato scelto come quarto giudice per valutare le sfide dei vip in gara. Nonostante abbia una carriera avviata in teatro, il nome di Giulio Scarpati per molti rimane legato a doppio filo a quello del dottore di ‘Un medico in famiglia’. Ruolo che ha dovuto lasciare per il bene del suo futuro professionale: “Il successo di Un medico in famiglia è stato così travolgente che ho dovuto spesso staccare – ha confessato al Corriere della Sera -, altrimenti la mia carriera di attore finiva per essere solo identificata con quel ruolo”.

Pamela Prati beccata da sola, di notte: “È stata lì 2 ore”. Le foto