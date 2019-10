Figlia di Carlo e Manuela Micheli, prima di quattro figli, laureata in Lettere con una tesi in Antropologia culturale, Barbara Palombelli inizia la sua carriera in Rai, a Rai Radio 2, nella redazione della rubrica Sala F. Nel 1979 entra a L’Europeo diretto da Mario Pirani. Nel 1980 è diventata giornalista parlamentare del settimanale e qualche anno dopo inizia a scrivere per ‘’Il Giornale’’ di Indro Montanelli. La carriera di Barbara Palombelli decolla e in questi anni lavora per nomi molto importati.

È vicecaporedattore di Panorama, inviata speciale del Corriere della Sera, dal 1991 al 2000 ha lavorato presso la Repubblica, quindi dal 2001 al 2006 è tornata come editorialista al Corriere della Sera. Per la Rai ha realizzato venti interviste a Domenica in (edizione 1987), ha partecipato con Valentino Parlato e Mauro Paissan alla prima edizione di Samarcanda e ha condotto Italiani con Andrea Barbato (edizione 1992-1993). Dal 1998 al 2000 ha condotto Se telefonando, rubrica quotidiana di Radio 2, mentre nel 2002 ha condotto una nuova serie della celebre trasmissione radiofonica di Rai Radio 2 Il gambero.









Dal 2001 al 2013 ha condotto anche la rubrica quotidiana 28 minuti da lei ideata per Rai Radio 2. Dal 2003 al 2004 conduce Otto e Mezzo su La 7, al fianco di Giuliano Ferrara. Dal 2006 in poi, Barbara Palombelli ha iniziato a riscuotere un grande successo nel momento cui è entrata a far parte della Mediaset. Qui ha iniziato a collaborare prima di tutto per le rubriche del Tg5 ed in seguito anche per numerosi programmi tra cui Pomeriggio Cinque, Matrix ed anche Mattino Cinque. Nell'anno 2010 invece entra a far parte del programma Quarto Grado sempre come opinionista.





Dal 9 settembre 2013 conduce Forum e Lo Sportello di Forum, trasmessi rispettivamente da Canale 5 e Rete 4. Dal 3 settembre 2018, oltre a condurre per il sesto anno consecutivo Forum e Lo Sportello di Forum, diventa la conduttrice del access prime time di Rete 4 con il programma Stasera Italia. Nel 1982 si è sposata con il politico Francesco Rutelli: dalla coppia è nato il figlio Giorgio.

Hanno inoltre tre figli adottivi: Serena, Francisco e Monica. "La prima volta (il matrimonio civile, ndr) – ha raccontato la giornalista al Corriere della Sera – è stata una formalità di cinque minuti dopo tre anni di convivenza. Ero incinta e Francesco diceva: non facciamo pensare a nostro figlio che non lo volevamo. In chiesa, siamo andati praticamente di nascosto. Per noi, sposarsi è un fatto burocratico. Invece, le nostre figlie sognano l'abito bianco e il brillante, come si vede in tv".





Nel 2018 la figlia Serena ha partecipato al Grande Fratello Vip. L’ex gieffina e la sorella Serena, entrambe adottate, hanno vissuto momenti molto difficili, ma grazie all’amore di Barbara e Francesco sono diventate parte integrante della famiglia. “Avevano 7 e 10 anni, e denti mancanti per le botte del padre. Per far loro superare i traumi, abbiamo fatto tutti terapia di gruppo, io Francesco e i fratelli. Una cosa che consiglio a ogni famiglia”, ha spiegato la giornalista. Barbara Palombelli è nata a Romail 19 ottobre 1953. È alta 1.67 metri e pesa circa 64 kg.

