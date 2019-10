Fra conferme e delusioni, i giudici di X Factor 2019 nella prima prima puntata di Bootcamp hanno riascoltato gli aspiranti concorrenti arrivati dalle Audizioni. Non tutte le performance sono state all’altezza delle aspettative, ma alla fine della serata Samuel (alla guida dei Gruppi) e Sfera Ebbasta (mentore delle Under Donna) hanno definito le loro squadre. I gruppi sono formati da: Seawards, Booda, Sierra, Kyber, K_Mono. La squadra dei Gruppi vola agli Home Visit di X Factor 2019.

Fra le band che non hanno superato i Bootcamp ci sono i Metriaksak, gli Ambo i lati con la loro batteria fatta di bidoni e oggetti di recupero, il duo rap dei TNL, gli Accasaccio. Anche il trapper Sfera Ebbasta ha scelto i concorrenti da portare avanti. La squadra delle Under Donna è formata da: Giordana Petralia, Sofia Tornambene (Kimono), Beatrice Giliberti, Mariam Rouass, Silvia Cesana (Sissi) accedono alla fase degli Home Visit. Restano fuori dalla gara di X Factor 2019 Sara El Abbadi, la spagnola Maria Sitja, Lavinia Di Ferdinando, Matilde Ardemagni e Miriana Legari.









Giovedì 10 ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) andrà in onda la seconda puntata di Bootcamp di X Factor 2019: scopriremo le squadre degli Over scelti da Mara Maionchi e degli Under Uomini guidati da Malika Ayane. Ma chi sarà la conduttrice del Daily? Dopo Aurora Ramazzotti arriva un volto conosciuto del talent targato Sky. Si tratta di Luna Melis, la giovanissima rapper sarda che ha conquistato il terzo posto a X Factor 2018.





"Luna ha stupito tutti e per vari motivi. In primis per la sua forte personalità nonostante la giovane età essendo del 2002 – si legge in una nota di Sky -. Il suo inedito Los Angeles si è aggiudicato il disco d'oro con 15 milioni di streaming e 16 milioni di visualizzazioni su Youtube. A inizio 2019 ha siglato un accordo di management con Yalla Movement, società fondata da Jake La Furia e Big Fish: proprio quest'ultimo aveva prodotto l'inedito con cui Luna è arrivata fino alla finale del talent al Mediolanum Forum di Assago".





"Ma anche Donna Domani, – si legge ancora nel comunicato – il primo singolo dopo l'esperienza a X Factor, realizzato in collaborazione con la trapper rivelazione Chadia Rodriguez, che ha ottenuto oltre 1 milione di streaming. Lo scorso 28 giugno è uscito il suo ultimo singolo Asia". Luna Melis aveva incantato giudici e il pubblico durante i Bootcamp portando il brano "Black widow" di Iggy Azalea ft. Rita Ora.

