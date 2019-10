“Ma avete notato?”. Alessia Marcuzzi, con l’ultima apparizione non è passata inosservata

È iniziata la nuova edizione de “Le Iene Show”, la prim edizione senza Nadia Toffa dopo la tragica morte. La conduttrice rimarrà per sempre nei cuori sia del pubblico che dei colleghi, tanto che, in occasione del debutto della scorsa settimana, la puntata è stata dedicata quasi completamente a lei.

Alessia Marcuzzi ,insieme ad altre 100 iene, era apparsa molto emozionata e aveva pensato bene di rendere omaggio all’amica indossando il classico completo nero da iena con tanto di cravatta e scarpe basse. (Continua a leggere dopo la foto)









Le Iene devono continuare e per la seconda puntata la presentatrice è tornata alla “normalità”, presentandosi in studio in versione rock con gonna di pelle e maglione tigrato, anche se non ha potuto fare a meno di salutare gli spettatori con un dolce video in cui Nadia balla serena in riva al mare. (Continua a leggere dopo la foto)





Alessia Marcuzzi è sempre e comunque la protagonista indiscussa de “Le Iene Show”. anche se Nadia Toffa continua a essere nei pensieri di tutti nel corso delle dirette, “lo show deve continuare” ed è per questo che la conduttrice ha lasciato a casa il completo da iena, presentandosi in studio in versione rock. Per la seconda puntata ha indossato una minigonna di pelle aderente e a vita alta che ha lasciato le gambe lunghe in mostra e un maglione tigrato in marrone e nero con le maniche lunghe e ampie. Per completare il tutto ha scelto delle sling-back nere con il tacco a spillo e ha poi tenuto i capelli lisci legati in un mezzo raccolto, così da esaltare il viso dai lineamenti perfetti. Come al solito, non ha rinunciato al rossetto rosso che porta a ogni apparizione pubblica.(Continua a leggere dopo la foto)





È da diversi anni orma che Alessia Marcuzzi è alla guida de “Le Iene Show” e anche in questa edizione 2019 ha dimostrato di poter essere considerata una vera e propria icona di stile. Se fino a qualche giorno fa l’abbiamo vista alla conduzione di “Temptation Island Vip” con dei look country chic fatti di pantaloni a zampa, mantelle, maxi collane gitane e camicie dalla stampa presley, ora ha cambiato registro ed è passata a qualcosa di più rock.