Wanda Nara ha colto l’opportunità per ribadire il concetto che, senza il marito Mauro Icardi, l’attaccante argentino trasferitosi dall’Inter al PSG, l’Inter è ancora in cerca d’autore. “A lui niente, a te è mancato! A te è mancato! Ti è mancato in campionato e pure in Champions! Mauro ha fatto 8 gol in 11 partite alla Juventus…”, ha detto la moglie agente del giocatore, rivolgendosi a Fabrizio Biasin che aveva provato a stuzzicare sull’argomento Inter-Juve nel corso del programma Mediaset.

La squadra di Antonio Conte ha perso contro la Juve e a Tiki Taka (domenica Mauro Icardi era presente dietro le quinte) a dire la sua, in modo pungente nei confronti dei nerazzurri, è stata proprio la moglie-agente del bomber argentino. “Se abbiamo visto la partita? Ovvio, l’abbiamo vista – ha continuato Wanda -. Nel primo tempo sembrava che l’Inter dovesse fare qualcosa in più…”. (Continua a leggere dopo la foto)









Wanda Nara ha poi preferito soffermarsi sulla settimana d’oro del marito, che ha trovato i suoi primi gol al Paris Saint Germain dopo un difficile ambientamento durato alcune settimane e rallentato da un infortunio. Icardi ha segnato in Champions League contro il Galatasaray. E in tribuna c’era proprio la moglie, che per l’occasione ha pubblicato una foto insieme a Isabella,la figliapiù piccola avuta da Icardi. “Allez Paris”, ha scritto l’argentina pubblicando la bandiera della Francia. Tantissimi i commenti arrivati all’indirizzo di Wanda e della piccola Isabella. (Continua a leggere dopo la foto)





In questa occasione la moglie di Mauro Icardi non ha disattivato i commenti (come è solita fare) e in tantissimi si sono complimentati con le due. “Bellissime”, “Siete le più belle”, si legge. E in effetti la piccola di casa Icardi è un vero splendore. I bambini, all’interno di questa famiglia allargata, sono in tutto 5 (Isabella e Francesca, figlie di Icardi, e Valentino, Constantino e Benedicto, figli di Maxi Lopez), ma la bella Wanda ha recentemente dichiarato che non le dispiacerebbe mettere al mondo un altro pargolo. (Continua a leggere dopo la foto)





“Mi piacciono tantissimo i bambini, farei anche il sesto, ma se dovesse succedere Mauro lascia me e tutta la famiglia. Lui voleva solo Francesca, poi l’ho convinto ed è arrivata Isabella. Non ha mai voluto un maschio perchè pensava che su un maschio il cognome Icardi poteva creargli problemi, troppe aspettative”, ha spiegato Wanda in un’intervista.

