La nuova stagione de L’Eredità continua a vincere la sfida degli ascolti contro Gerry Scotti e la trasmissione ‘Caduta Libera’. Nella puntata del preserale di lunedì 7 ottobre, la trasmissione condotta da Flavio Insinna ha totalizzato 4,7 milioni (24,1%), mentre ”Caduta Libera” si è fermata a 3,7 milioni con il 19,6% di share.

Gli ascolti volano, ma la nuova stagione non piace particolarmente al pubblico di Rai Uno per via di un cambio di regolamento. Infatti c'è una nuova regola che da quest'anno permette di giocare nuovamente a chi arriva almeno a Il Triello, una sfida fra due o tre concorrenti, nonostante abbia perso il titolo. Lo scorso 29 settembre il campione Guido Gagliard è riuscito a vincere un montepremi pari a 85 mila euro.









Dopo aver perso, il ricercatore è ritornato grazie alla norma inserita quest'anno, riuscendo a conquistare di nuovo il titolo e altri 55 mila euro, per un totale di 320 mila. Una regola che potrebbe provocare solo la monopolizzazione di un campione ed infatti molti telespettatori si sono lamentati sui vari social scrivendo di essere totalmente contrari alla decisione della Rai di adottare questa nuova formula.





E sui social si è scatenata una vera e propria pioggia di tweet contro il campione e la trasmissione."@insinnaflavio io non vedrò più l'eredità, finché Guido non va' via, siamo un gruppo di amiche di Napoli!", twitta Marilena taggando il conduttore Flavio Insinna. "Non c'e la faccio più, l'eredità non la guarderò più da domani sera, per colpa di Guido ma è mai possibile che non se ne va. Mi sono stancata è diventato insopportabile, BASTAAAAA", "Con il nuovo regolamento ahimè Guido non ce lo leveremo più dalle balls! L'eredità", "Di Guido ne abbiamo le scatole piene".





E ancora: ”@LEredita Ma quel #Guido (#Gagliardi) più perde e più torna in gioco? Riquadrate un po’ le idee a @MAGNOLIATV_IT. Questa formula non va. Come? Anche il Pd ha perso, eppure governa? E che c’entra? Ah già, in #Rai funziona così, dopo che il #m5s ha resuscitato il #PD ? #leredita”, ha scritto un utente su twitter. “Ah ecco mi pareva, sempre gagliardo Guido, mi raccomando!”. I telespettatori non hanno apprezzato il cambio regola e in tantissimi hanno scritto alla Rai per tornare alle origini, quando chi perdeva tornava a casa.

