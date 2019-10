Pago e Serena Enardu: “È finita così”. La notizia-bomba dopo Temptation Island Vip

Un falò rovente quello della puntata di lunedì 7 ottobre di Temptation Island Vip, tra Pago e Serena Enardu. Il cantante, durante il confronto in spiaggia, si è arrabbiato non poco con la fidanzata per il comportamento, a suo dire, eccessivamente complice con il single Alessandro, il cui ruolo era proprio quello del tentatore. Da parte sua , l0ex tronista di ”Uomini e Donne” si è giustificata rimproverando al fidanzato di non essere sufficientemente determinato.

“Io so che non eri felice ma non era questa la strada. La felicità non è far soffrire il tuo fidanzato. Tu vuoi una giustificazione perché flirtavi con un altro ragazzo“, ha detto Pago alla fidanzata. “Non ho chiesto il falò perché dovevi viverti la tua esperienza – le ha detto ancora Pago -. Come fai a non immaginarti come sto io, come fai a comportarti così sapendo che il tuo fidanzato sta male. Io non volevo farti soffrire”. (Continua a leggere dopo la foto)









Il confronto va avanti in un botta e risposta di rimproveri reciproci: “Non mi ha mai supportato nel fare il cantante”, le dice lui mentre lei gli rinfaccia: “Quando c’era il mutuo da pagare, tu pensavi solo a fare l’artista“. Allora Pago: “Dovevi chiamarmi e dire non stiamo più insieme”. E lei conclude: “In sei anni non ti sei accorto che avevo bisogno di un uomo. Perché ti bastava avere Serena”. Parole durissime che hanno chiuso il falò in attesa della prossima puntata e del prossimo incontro. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma un’anticipazione arriva da Gabriele Parpiglia, giornalista presente come autore del docu-reality fin dalla prima edizione. Parpiglia ha scritto su Instagram un pensiero sulla coppia formata da Serena Enardu e dal cantante Pago e in molti sono arrivati a una conclusione. I telespettatori dell’ultima edizione di Temptatio Island hanno potuto assistere solo a una parte del falò tra i due e quindi, al momento, non si sa se come è andata a finire la storia d’amore. (Continua a leggere dopo la foto)





“Difficilmente mi sono trovato nella situazione di non riuscire a fare un post immediato.- ha scritto il giornalista – Ma dopo aver visto e pianto con Pago e Serena Enardu credo che ognuno di noi abbia fatto un viaggio dentro ogni singola parola o situazione da loro raccontata. E credo che a volte chi lascia…soffra di più. Per star bene forse prima bisogna star male. Altrimenti si rischia l’eterna dannazione”. Parole che non lasciano dubbi: sembra proprio che la storia tra Pago e Serena sia finita dopo l’ultimo confronto a Temptation Island Vip.

Un posto al sole, torna uno dei personaggi più amati. Ecco che fine aveva fatto