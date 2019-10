Un posto al sole, in arrivo una grande novità. Uno dei personaggi più amati torna nella fiction di Rai tre dopo un periodo di pausa. In questi giorni l’attore Davide Devenuto, l’interprete di Andrea Pergolesi, ha confermato il suo addio a ”Un posto al sole” in un’intervista a “F” in cui l’attore ha spiegato che non farà più parte del cast della popolare serie tv di Rai 3 da gennaio e che non esclude che il suo possa essere un addio definitivo.

A spingerlo a prendere questa decisione è stato il fatto che “mi rendo conto ora che avevo un ritmo di vita insostenibile, non riuscivo più ad apprezzare niente, perché dovevo fare tutto di corsa, la parte piacevole del lavoro si è esaurita – ha spiegato Devenuto -. Rimangono la fatica, le frustrazioni, e un personaggio che ha raccontato tutto“. Quanto ci ha messo a maturare questa decisione? “Troppo, è come se mi fossi reso conto di non essere più utile. – ha spiegato ancora l’attore che nella fiction di Rai Tre vestiva i panni di Andrea Pergolesi – Devo sentire che la cosa che faccio arricchisce me per primo, altrimenti non ce la faccio”. (Continua a leggere dopo la foto)









Devenuto fa parte del cast di Un posto al sole dal 2003 con il ruolo di Andrea Pergolesi: poi l’incontro con Serena Rossi, madre di suo figlio Diego arrivato nel 2016, con cui si sente già sposato. E per un addio c’è un ritorno, quello di Ilenia Lazzarin, l’amatissima Viola Bruni. L’attrice ha dato alla luce un bimbo che ora ha dieci mesi, Raoul, nato dal matrimonio con l’imprenditore Roberto Palmieri con il quale vive a Napoli e il 25 ottobre farà il suo grande ritorno. Nella soap Violasi era trasferita a Torino con il marito Eugenio, un magistrato, ma ora rientra a Napoli. L’attrice Ilenia Lazzarin ha raccontato al settimanale DiPiù Tv i suoi primi mesi da mamma. (Continua a leggere dopo la foto)





“Sono stati mesi faticosi ma belli.- ha rivelato l’attrice – Mi avevano detto che era bello, ma non avrei mai immaginato che fosse così bello. Dormo poco per via delle poppate e ho dei tremendi mal di schiena ma da quando è nato Raoul mi sento più forte”. Cosa succederà a Viola? “Venerdì 25 ottobre tornerò in scena in Un posto al sole. -ha spiegato l’attrice – Nell’ultimo anno non mi avete visto perché ero in maternità. Ora mio figlio ha dieci mesi e sono tornata a recitare“. (Continua a leggere dopo la foto)





“Il mio personaggio si era trasferito a Torino al seguito del marito Eugenio, che è magistrato. Quello è stato l’espediente per andare in maternità”, ha rivelato ancora. Questa estate Ilenia aveva fatto qualche battuta sul suo personaggio ma si era ben guardata dal fare spoiler sul futuro, anche se poi sui social network si era lasciata andare ad una battuta scherzosa dichiarando che Viola sarebbe morta nella prossima stagione. Poco dopo Ilenia era dovuta intervenire per smentire immediatamente la notizia spiegando che si trattava di una battuta.

