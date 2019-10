Gianni Morandi è senza dubbio uno dei volti della musica italiana più famosi in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno accompagnato un’intera generazione e nel corso degli anni, grazie alla sua genuinità e ai social, Gianni è riuscito ad avvicinarsi anche ai più giovani diventando un vero e proprio idolo. Cantante giovanissimo, per far quadrare il bilancio familiare, si impegna in piccoli lavori.

Vende bibite e caramelle nel cinema del paese e nel Capodanno del 1956, diventa la piccola star del suo paese grazie all'esibizione di ''Buon anno, buona fortuna''. A 12 anni si trasferisce a Bologna, dove studia canto con la maestra Alda Scaglioni, cacciatrice di talenti musicali da lanciare nelle balere dell'Emilia Romagna. Il debutto ufficiale avviene nell'aprile del 1958, nella Casa del Popolo di Alfonsine in provincia di Ravenna. Nel frattempo prova senza successo a fare il pugile su consiglio di un arbitro internazionale.









Il 15 aprile 1962 vince il Festival di Bellaria e il giorno dopo un arbitro di pugilato lo porta a Roma: dopo aver cantato cover di Non esiste l'amore di Adriano Celentano, Non arrossire di Giorgio Gaber e Il cane di stoffa di Pino Donaggio, viene assunto dalla RCA Italiana. Esordisce nel mondo discografico nel 1962 con Andavo a cento all'ora. Nello stesso anno incide ilprimo singolo di successo, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, e partecipa a numerose trasmissioni. Con In ginocchio da te Morandi vince il Cantagiro 1964, totalizza più di un milione di copie vendute e rimane al primo posto della hit parade per 17 settimane consecutive.





Tra latine degli anni Sessanta e i Settanta Gianni Morandi diventa uno dei cantanti più seguiti del panorama musicale italiano. Il cantante continua a pubblicare dischi arrivando a oltre 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo, 45 raccolte e 38 album pubblicati. Gianni Morandi è una vera star: trasmissioni tv, lettere d'amore di ragazzine impazzite, concerti, cinema e tanto altro. Nel 1966 si sposa con Laura Efrikian e nascono tre figli: Marco, Marianna e Serena. La prima moglie di Morandi è diventata famosa come annunciatrice Rai e attrice. Proprio sul set di un film, In ginocchio da te del 1964, ha conosciuto Gianni. Gli artisti si sono innamorati e due anni dopo si sono sposati.





La prima figlia, Serena, è morta dopo il parto, nel 1967, a nove ore dalla nascita, a causa di una grave crisi respiratoria. Nel 1979 Gianni Morandi e Laura Efrikan si lasciano. Il 10 novembre 2004 Gianni Morandi sposa Anna Dan, conosciuta a Bologna durante una partita di calcio. I due hanno un figlio, Pietro, nato nel 1997. Si tratta però delle seconde nozze per il cantante. Gianni Morandi è nato a Monghidoro (Bo) l’11 dicembre del 1944. È alto un metro e settantaquattro centimetri pesa circa sessantotto chili.

