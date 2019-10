“Non vuole più soffrire”. Tutto il dolore di Maria Teresa Ruta a Storie Italiane. Lo ha confessato a Eleonora Daniele

Momenti di profonda emozione nell’ultima puntata di Storie italiane. Ospite del programma condotto da Eleonora Daniele, Maria Teresa Ruta che si è presentata in studio accompagnata dalla figlia Guenda Goria. La Ruta si è tolta ogni maschera e ha parlato apertamente delle sue colpe e delle sue mancanze nel suo ruolo di madre. Era stata proprio la figlia Guenda, qualche anno fa, a parlare di quanto aveva sofferto a non avere sua madre vicina. A distanza di anni, Guenda non ha cambiato idea:

“Rileggere quello che ho detto mi emoziona. Tendo ad essere un po’ dura e lo sono stata spesso ma è anche un modo per reagire a delle sofferenze – ha detto a Storie italiane – Ho spesso accusato i miei genitori perché la mia vita con loro non è stata sempre semplice, forse anche a causa del loro mestiere. Nel mestiere dello spettacolo, c’è tanta vanità e anche tanto egoismo, anche necessario”. Mamma Maria Teresa Ruta non ha potuto che dare ragione a sua figlia. Continua a leggere dopo la foto









“Quello che Guenda ha detto è la verità e non è neanche scomoda. Siamo stati due genitori ‘satelliti’, giravamo attorno ai nostri figli ma non siamo stati mai troppo vicini a loro. Forse i miei figli hanno avuto l’impressione che noi andassimo a divertirci anziché a lavorare. Gianamedeo ha anche sofferto di più perché non ha mai esternato”. A soffrire di più dell’assenza dei genitori è stato Gianamadeo, il fratello di Guenda.

“Gian si è indurito più di me. È un ragazzo d’oro, molto introverso… Entrambi siamo diventati composti e un po’ ‘sulle nostre’. Sono una persona che, a volte, avrebbe desiderio solo di una carezza e di un affetto puro. Io, oggi, riesco con più facilità a vedere l’entusiasmo dei miei genitori per il loro mestiere che, comunque, è stato un esempio. Da bambina, avrei preferito che i miei genitori avessero fatto delle rinunce per me”. Maria Teresa Ruta ora soffre profondamente per ciò che ha fatto ai figli. Continua a leggere dopo la foto





“Mio figlio si è chiuso perché non vuole più soffrire – ha detto – È un ragazzo d’oro ma si è chiuso nel suo mondo, studia, fa l’ingegnere… Farei scelte diverse anche se sono venuti su benissimo. Sono stata fortunata, mi è andata di fortuna! Potevano venire su in un altro modo per come li ho fatti vivere! Sono stata incosciente e irrimediabilmente leggera. Io dovevo esserci di più per loro. Loro sono straordinari ma la loro fragilità mi fa soffrire. Mio figlio sfugge da me ma sta bene. Il nostro rapporto è fantastico ma è lontanissimo da me. Non è il rapporto che io avevo con mio papà. Il mio lavoro mi ha distratto”. Continua a leggere dopo la foto





Ma la televisione, alla quale Maria Teresa Ruta ha dedicato la vita, ora non la sta ripagando con la stessa moneta. Anzi. “Ho dato troppo al mio lavoro, ho avuto soddisfazioni intense, ho dato al lavoro i migliori anni della mia vita. Ma a volte mi sembra di essere stata dimenticata” ha concluso con amarezza. Dopo Pechino Express, reality che la Ruta ha vinto in coppia con la Rossetti, Maria Teresa non si è più vista: “A Pechino Express, c’è stato un ‘buco’ nei concorrenti e hanno chiamato la Ruta di scorta e l’ho vinto. Sono soddisfatta e non chiedo niente, io voglio che i giovani abbiano spazio, io mi tengo le mie rughe”.

