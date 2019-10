“Una vita insostenibile”. Il doloroso addio a Un posto al sole sconvolge il pubblico. Ora l’attore svela tutto

“Una vita insostenibile”, così era diventata quella dell’amato attore che ha deciso di ritirarsi e dire basta. Lui chi è? Uno dei volti più amati di Un posto sole, uno che ha fatto parte del cast per 16 anni. Per 16 anni Davide Devenuto è stato Andrea Pergolesi. Ma, dopo 16 anni, ha detto basta. Non ce la faceva più. I fan della soap di Rai Tre sono rimasti senza parole, soprattutto perché non hanno capito le ragioni di Davide Devenuto. Che oggi, finalmente, ha deciso di parlare e raccontare tutto.

Lo ha fatto in un’intervista pubblicata sul settimanale F. “Mi rendo conto ora che avevo un ritmo di vita insostenibile, non riuscivo più ad apprezzare niente, perché dovevo fare tutto di corsa, la parte piacevole del lavoro si è esaurita. Rimangono la fatica, le frustrazioni, e un personaggio che ha raccontato tutto”. Davide Devenuto che nella vita è fidanzato con Serena Rossi, è recentemente apparso nella fiction Rosy Abate – La serie. Continua a leggere dopo la foto









Ma quanto ci ha messo ha capito che era il momento di dire addio ad Andrea Pergolesi? “Troppo, è come se mi fossi reso conto di non essere più utile. Devo sentire che la cosa che faccio arricchisce me per primo, altrimenti non ce la faccio”. Davide ha già iniziato a non pensare più ad Andrea Pergolesi ma continua a lavorare a Un posto al sole. Smetterà ufficialmente a gennaio 2020. Certo, dopo 16 anni è dura. Ormai quel personaggio fa parte di te. Continua a leggere dopo la foto





“Ci ho investito tantissimo, per me è stata veramente una passione – ha detto a F – Mi ero completamente identificato con Andrea, che tra l’altro ha esaltato certi lati del mio carattere. A volte ho pensato che insieme al copione mi avrebbero dovuto fornire uno psicologo. In ogni caso girerò fino a gennaio quindi avrò tempo per elaborare questa separazione”. Insomma, non è stato facile per Davide Devenuto prendere una decisione così. Ma ormai ha deciso e indietro non si torna. Continua a leggere dopo la foto





Intanto la vita privata di Devenuto va a gonfie vele: innamoratissima della sua Serena Rossi, ha intenzione di mettere in cantiere il secondo figlio. “Dobbiamo incastrare con la sua carriera, ma o lo facciamo entro un anno o non lo faccio più, sono vecchio”. Al matrimonio, invece, non pensa: “Non ancora. Mi dà fastidio che si possa pensare che sia un modo per sfuggire dalle responsabilità, perché è il cliché più cretino dell’universo. Io vivo insieme a lei, abbiamo fatto un figlio e io mi sento sposato. Cosa cambia?”.

“Lascio Un posto al sole”. Il famoso attore via dalla storica soap di Rai Tre: fan senza parole