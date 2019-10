Davide Mengacci è un conduttore televisivo conosciuto dal grande pubblico dalla fine degli anni Ottanta. Figlio di un direttore di scena, morto improvvisamente nel 1973, e di una costumista, Davide Mengacci ha interrotto gli studi universitari in Scienze Politiche dopo la prematura scomparsa del papà per dedicarsi interamente all’agenzia pubblicitaria di famiglia, Life. Ma l’attività di pubblicitario si interrompe tredici anni più tardi con la vendita dell’agenzia quando Mengacci, che nel frattempo si era esibito come attore di cabaret in diversi teatri milanesi, comincia a lavorare in televisione.

Sul finire degli anni Ottanta è diventato molto popolare come presentatore grazie al format Candid Camera Show. Poi, la fortunatissima avventura di Scene da un matrimonio, che lo vede per la prima volta nelle vesti di conduttore vero e proprio anche se al di fuori di uno studio televisivo, e lo storico show Il pranzo è servito. Tutti programmi che hanno presto reso Davide Mengacci il volto simbolo di Rete4. (Continua dopo la foto)









Era il 1992 quandoa Davide Mengacci fu affidata la conduzione dell’ultima edizione de Il pranzo è servito, in quel periodo ripensato per la fascia preserale e diventato per alcuni mesi La cena è servita. Il suo volto è rimasto associato a Rete4 grazie a una serie di trasmissioni dedicate al mondo della cucina e delle tradizioni popolari italiane. Il debutto nel 1996 con La domenica del villaggio, presentata ogni settimana da una diversa località d’Italia. Poi Fornelli d’Italia, interamente dedicato alle ricette tipiche. Dal 2010 Davide Mengacci presenta Ricette di famiglia, poi ribattezzato Ricette all’italiana, inizialmente in onda solo nel weekend e, dal 2011, promosso in fascia quotidiana. (Continua dopo la foto)





Davide Mengacci è sposato con la regista tv Cinzia, detta Cini, Liguori da cui ha avuto il figlio Guido Mengacci. I due sono riservatissimi, è difficile scovare anche una foto insieme e si sono conosciuti “grazie” a Mike Bongiorno: “Avevo appuntamento con lui a mezzanotte in un ristorante perché voleva parlarmi. Per tenermi sveglio e ammazzare il tempo fino a quell’ora andai a un evento. È lì che incontrai mia moglie”, ha rivelato Mengacci a Tv Sorrisi e Canzoni. Ma Davide Mengacci ha anche altri due figli nati da due donne diverse: Matteo Mengacci e Rudy Zerbi. (Continua dopo le foto)







Davide Mengacci, che è nato a Milano l’8 settembre 1948, è alto un metro e settantanove centimetri per un peso pari a circa settantanove chilogrammi, si è di recente aperto sul rapporto con il figlio Rudy Zerbi, avuto da giovanissimo e ritrovato solo nel 2001, quando aveva 32 anni: “Non abbiamo un rapporto assimilabile a quello tra padre e figlio. È lui stesso a dirlo: il padre è quello che ti cresce”, ha precisato Mengacci in un’intervista. Di Rudy ha detto anche che è “l’unico vero personaggio televisivo emerso negli ultimi 10 anni”. “Andai a vederlo il giorno che è nato all’ospedale di Lodi – ha ricordato ancora Mengacci che, sulla decisione di fare un passo indietro a causa della fine della relazione con la madre di Zerbi, ha aggiunto: “Ho preferito soffrire io piuttosto che lui”.

“L’ho scoperto così”. Ambra Angiolini, la rivelazione sul suo rapporto con Max Allegri lascia tutti a bocca aperta