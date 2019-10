Detto Fatto di Bianca Guaccero non è partito al meglio. Nelle scorse settimane il programma del pomeriggio di Rai2, che quest’anno registra ascolti decisamente deludenti, è finito al centro delle polemiche su più fronti. A partire dalla bufera sullo spot di presentazione fino ad arrivare alla nostalgia per Giovanni Ciacci (che ha poi attaccato duramente la trasmissione), il malcontento generale per la scelta di Guillermo Mariotto e le critiche alla padrona di casa, che ad avviso di molti sarebbe “noiosa” e “poco spontanea”.

E poi il nuovo orario. All’inizio della stagione lo show di Rai2 è tornato ma a partire dalle 14.50 e il termine alle 16.50. Dopo diverse settimane di messa in onda, fra ascolti bassi, scontri in diretta fra la Guaccero e Mariotto e frecciatine da parte di Giovanni Ciacci, il direttore del secondo canale, Carlo Freccero, ha deciso di ripristinare il vecchio orario. (Continua dopo la foto)









Ad annunciare la novità è stata però la conduttrice Bianca Guaccero, che in diretta ha rivelato al suo pubblico: “Voglio dare una notizia a tutti gli amici che sono a casa. Da lunedì 14 ottobre Detto Fatto torna alle ore 14, si cambia tutto!”. In realtà a parte l’orario di inizio non cambia altro. È stato infatti confermato tutto il cast, nonché tutte le rubriche. (Continua dopo la foto)





E a permettere il ritorno della trasmissione al suo orario ‘classico’, dunque dalle ore 14 in poi, sarà la fine della programmazione della striscia quotidiana curata da Carlo Cracco, Nella mia Cucina, il programma in cui lo chef stellato propone al pubblico le sue ricette e che andrà in onda fino a sabato 12 ottobre. (Continua dopo le foto)





Secondo molti il cambio d’orario potrebbe essere la mossa vincente che porterà Detto Fatto a risorgere, consentendo così a Bianca di prendersi una bella rivincita. Ma c’è da dire anche un’altra cosa: questo cambiamento importante porterà Detto Fatto di Bianca Guaccero e Vieni da Me di Caterina Balivo allo scontro diretto. Nello stesso orario infatti va in onda anche lo show ideato e condotto dalla Balivo e dunque le due regine del pomeriggio di casa Rai torneranno a sfidarsi.

