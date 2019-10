Le liti continue con Gemma Galgani e l’ultimo, accesissimo scontro con Er Faina di Temptation Island Vip: non c’è puntata di Uomini e Donne senza che Tina Cipollari non sia protagonista. Ma questa edizione per la Vamp è cominciata con una sfida: ha tempo fino a Natale per perdere peso, dopo che la bilancia ha segnato 84 kg.

Tina, che è seguita da una naturopata messa a disposizione da Maria De Filippi, ha preso sul serio l’obiettivo di dimagrire e infatti nell’ultima puntata andata in onda ha dimostrato di aver buttato giù circa 3 kg nel giro di una decina di giorni. Non poco e la stessa Tina, che pensava di non aver perso più di un chilo, è rimasta stupita di fronte al responso della bilancia (l’opinionista ha accettato di pesarsi davanti a tutti, in studio). Altrettanto sbalorditi Maria De Filippi e Gianni Sperti, i primi a congratularsi con lei. (Continua dopo la foto)









Anche la professionista che segue Tina Cipollari è rimasta soddisfatta. E ha spiegato meglio il suo approccio, che è quello di dare “consigli in generale sull’alimentazione. Pochi consigli per ottenere il risultato senza diete restrittive, con grammi, pesare ecc”. Entro Natale la Vamp dovrebbe perdere 25 kg e ovviamente ha già cambiato alimentazione, anche se con il fidanzato Vincenzo Ferrara che è un ristoratore, non è semplice. (Continua dopo la foto)





“Lui mi tenta dicendomi che per una volta non succede nulla, ma io non cedo – ha raccontato l’opinionista di UeD al settimanale Nuovo – Anche il fatto di essermi pesata davanti a un pubblico mi incita a perseguire nel mio intento”. Ma di fatto com’è cambiato il suo rapporto con il cibo? Tina ha svelato la sua nuova dieta sempre alla rivista Nuovo. (Continua dopo le foto)







“Prima di mangiare la carne o il pesce, devo sempre consumare un piatto di insalata o fagiolini condito con limone ed olio extra vergine d’oliva”, ha raccontato Tina Cipollari al settimanale. Gli unici carboidrati permessi in questo regime alimentare? “Una fetta di pane tostato a pranzo e a cena”, ma vietate bibite gassate: “Ora bevo solo acqua con limone o con lo zenzero tagliato a fettine e lasciato in infusione per tre ore”.

