Alla faccia degli anni e di qualche ruga che timidamente fa capolino Elenoire Casalegno non la smette di stupire. La bionda conduttrice ex gieffina vip lo ha fatto con una scatto che mandato in estasi la rete. Eleonoire Casalegno lo ha fatto poco prima della diretta di ‘Vite da Copertina’, il programma su Tv8 che sta conducendo insieme a Giovanni Ciacci. Ascolti sopra le attese, nonostante le critiche rivolte a Giovanni Ciacci di copiare il format di Bianca Guaccero.

La foto mostra il suo fisico perfetto e il volto sorridente. Non c’è niente da fare, Elenoire è proprio in forma e i followers sono letteralmente impazziti per lo scatto. Non ci sorprende affatto che il suo account Instagram conti quasi un milione di followers. Tanti quelli a cui è girata la testa. Elenoire Casalegno, del resto, è famosa per aver ‘steso’ (è il caso di dirlo), tanti volti noti del mondo dello spettacolo. Continua dopo la foto









Tra tutti, il critico Vittorio Sgarbi. Ma l’abbiamo imparata a conoscere un po’ meglio grazie alla sua partecipazione a Grande Fratello Vip. «Ho fatto un esperimento su me stessa perché volevo vedere fino a dove sarei potuta arrivare. Sino a che punto mi sarei potuta spingere. Io e chi mi conosce pensavamo durassi una settimana, ma tutti sono rimasti stupiti perché ci sono restata quarantatré giorni. Praticamente sino alla penultima puntata», ha raccontato la bella conduttrice. Continua dopo la foto





Poi si è tolta qualche sassolino dalla scarpa parlando di quella che secondo lei è la peggior umiliazione imposta dal programma: un solo bagno a disposizione per tutti i concorrenti. C’è chi afferma che poteva andarle peggio. Dopo questa esperienza ora porta alto lo scettro del suo programma, Vite da copertina. La sua ultima foto pubblicata su Instagram è stata scattata nel camerino del suo programma. Un post che ha tolto il fiato ai fan e non possiamo dargli torto. Continua dopo la foto







Nella foto vediamo Elenoire con un vestito nero molto aderente che mette in risalto le sue bellissime curve. La Casalegno è davvero in forma, quasi da far invidia a tantissime ventenni. Il post ha riscosso un gran successo e tantissimi commenti di approvazione: “Che gnocca”; “Gnocca atomica e soprattutto nerazzurra”; “Che donna meravigliosa, splendida e affascinante”; “Sei semplicemente stratosferica”; “Ciao Elenoire, sei lo specchio della bellezza come sempre”. Insomma, la foto è davvero piaciuta a tutti e sicuramente ha attirato l’attenzione sul suo programma.

