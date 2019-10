Una situazione delicatissima quella che si è venuta a creare tra Pago e Serena Enardu a Temptation Island Vip. La puntata di lunedì 7 ottobre, la quinta e penultima, si è conclusa con la prima parte del falò di confronto tra il cantante e la ex tronista di Uomini e Donne, dunque ha lasciato il pubblico col fiato sospeso. Ma se per Pago l’esperienza in Sardegna è stata difficile sin dal principio, i nuovi video mostrati nel pinnettu hanno davvero complicato le cose.

Il cantante ha visto Serena e Alessandro sempre più vicini e scambiarsi baci e abbracci. Pago ha detto di essere allibito e sembrava intenzionato a prendere le distanze da Serena. Ma non ha voluto chiedere il falò immediato come gli ha consigliato Gabriele. Non lo ha fatto perché il reality è agli sgoccioli e vuole vedere fino a dove si spinge lei. “Questo è un tradimento, peggio”, ha aggiunto sfogandosi con gli altri. (Continua dopo la foto)









L’ultimo falò con Alessia Marcuzzi prima di quello finale di coppia, poi, è stato particolarmente duro per Pago. Continuava a non riconoscere la sua fidanzata nelle immagini che vedeva, ma ha anche lasciato intendere di aver pianto abbastanza per lei e di non volerlo più fare. Avevano dei problemi di coppia prima di partire per il villaggio, è vero, ma non si sarebbe mai aspettato tutto questo. (Continua dopo la foto)





Pago ha raccontato ad Alessia Marcuzzi che nonostante tutto tra loro le cose procedevano per il verso giusto. Prima di dividersi nei due villaggi, ha rivelato ancora il cantante al falò, si sono salutati dicendosi ‘ti amo’. E poi ha aggiunto: “Siamo stati a letto insieme il giorno prima”. Una confessione ‘intima’ che è emersa anche durante il falò di Serena, che ha commentato così: “Se si fa l’amore Pago è contento e ha il sorrisone, se non lo si fa ha il muso per settimane”. (Continua dopo foto e post)







“Secondo me avrebbe dovuto avere un comportamento molto più serio, che non ha avuto – ha aggiunto Pago parlando con Alessia – Ha un fidanzato ma sta flirtando con un altro ragazzo”. E ancora: “Avrebbe dovuto chiamarmi e chiedere un confronto e dirmi la verità. Io soffro come un cane, ma se vuoi essere felice sii felice”. Sfogandosi con la single Valentina, Pago ha detto di stare molto male all’idea di perdere Serena: “Se per lei è finita non so come reagirò. L’unica cosa che voglio adesso è che si aggiusti”. Come finirà il falò? Pago riuscirà a perdonare l’atteggiamento di Serena con il single Alessandro?

