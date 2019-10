Anna Pettinelli è sicuramente stata una delle protagoniste più amate e chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. La speaker radiofonica e il compagno Stefano Macchi sono usciti di scena anticipatamente, dopo un falò davvero incandescente che però ha avuto un lieto fine. Se infatti nel villaggio Stefano si è divertito molto, creando un legame speciale con la single Cecilia Zagarrigo, Anna ha versato lacrime amare vedendo i video del fidanzato.

Lo ha ‘aggredito’ al falò di confronto, mentre lui, incredulo, non riusciva comprendeva appieno la gelosia e la sofferenza della compagna. Alla fine la coppia ha abbandonato Temptation Island Vip, dove era sbarcata per mettere alla prova un amore che dura da diversi anni e che sembrava molto forte nonostante la differenza d’età, mano nella mano e ha già rilasciato le prime interviste dopo il programma, che è ancora in corso. (Continua dopo la foto)









Nonostante le lacrime e le sfuriate, Anna Pettinelli, 62 anni (il suo Stefano invece ha 44 anni) ha detto al magazine di UeD che “Temptation ti ammazza, io sono stata male e ho sofferto tanto”, ma non è fatto pentita di aver fatto quell’esperienza: “Ma proprio per niente – ha detto la speaker a Leggo -. Felicissima d’averlo fatto. E a prescindere dall’epilogo. Mi avevano già proposto in passato vari reality, dal Grande Fratello a L’isola dei famosi. Stavolta ho detto sì per due motivi”. (Continua dopo la foto)





“Primo: qui mi sentivo garantita, perché so come lavora Maria De Filippi con il gruppo di Fascino, la stimo, ho fiducia in lei – ha spiegato Anna Pettinelli – Secondo: qui ci sono in ballo sentimenti veri, si parla di amore, di relazione tra due persone che stanno insieme e vogliono mettersi alla prova”. Poi Anna ha raccontato un retroscena su Maria De Filippi mai svelato prima. (Continua dopo le foto)







La speaker ha ricevuto una telefonata particolare da Maria De Filippi poco prima di partire per la Sardegna: “Appena ha saputo che avevo accettato – ha spiegato -, la stessa De Filippi, che mi conosce bene, mi ha chiamato e mi ha avvertito: guarda che tu ti in****i”. E infatti è successo, come abbiamo visto durante il reality, ma “il rischio è messo nel conto – ha detto ancora a Leggo -. Quando ne ho parlato con Stefano, ci siamo detti: sarà un esperimento bello tosto ma eravamo entrambi abbastanza sicuri che l’avremmo superato”. E così è stato.

