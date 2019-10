Giornalista e volto della televisione italiana, Valentina Bisti si è laureata in Lettere (indirizzo spettacolo), poi ha frequentato la scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia diventando giornalista professionista. Nel 2001 entra in Rai, dove inizia a lavorare nella rubrica del Tg2 Costume e società e in seguito al Tg1 nelle redazioni interni, cronaca e nella redazione società e sport. Ha condotto lo spazio meteo insieme a Stefano Campagna e Carlotta Mannu ed è stata inviata all’isola del Giglio per seguire il naufragio della Costa Concordia.

Nel 2013 ha avuto il primo contatto con la trasmissione ‘Uno Mattina Estate’ in qualità di inviata ed è stata scelta per condurre l’edizione di 60 secondi del Tg1. L’anno successivo le è stata affidata la conduzione del Tg1 delle 13:30. L’approdo ad ‘Uno Mattina Estate’ in qualità di conduttrice avviene nel 2017 al fianco del giornalista e conduttore Tiberio Timperi. Il volto di Valentina Bisti diventa familiare perché la giornalista viene confermata anche l’anno successivo, questa volta accanto a Massimiliano Ossini. (Continua a leggere dopo la foto)









Il 7 giugno 2019 la direttrice di Rai 1 Teresa De Santis conferma la sua presenza a Unomattina Estate anche per il 2019, affiancata da Roberto Poletti. La coppia viene scelta anche per la conduzione della stagione 2019-2020 del programma. “Da quando è cominciato il programma, la mattina è diventata molto rapida per me. – ha raccontato la giornalista a Tv Sorrisi e Canzoni – Sveglia alle 5.20, doccia velocissima. Alle 5.40 sono già in strada per arrivare alle 6 in redazione. Alle 7.10 incontro Roberto, facciamo due chiacchiere e qualche risata sugli argomenti della puntata. Si va in diretta fino alle 8 quando è prevista la pausa caffè e dove finalmente possiamo mettere qualcosa sotto i denti”. (Continua a leggere dopo la foto)





Valentina Bisti coffe di insonnia e ne ha parlato nell’estate del 2019 a Di Più Tv: Ne soffro a anni: mi addormento subito, ma quasi sempre mi sveglio nel cuore della notte. Se posso dormire fino a tardi, provo a riaddormentarmi e recuperare… ma se devo lavorare la mattina presto, come faccio adesso, non riesco più a chiudere occhio. Dormire poco e male mi causa forti mal di testa. Ho provato diverse terapie, sia mediche che omeopatiche, ma il problema si ripresenta sempre”. Valentina Bisti è sposata con Claudio. I due si sono sposati due volte, la prima a Las Vegas, la seconda vicino ad Arezzo con una classica cerimonia religiosa. (Continua a leggere dopo la foto)





Il primo matrimonio è stato organizzato segretamente dalla conduttrice. I due stavano insieme da appena un anno ma Valentina aveva capito Claudio era la persona giusta e ha pianificato tutto. “Prima di partire per gli Stati Uniti ho iniziato a pianificare segretamente le nostre nozze. – ha raccontato la giornalista in un’intervista rilasciata a Di Più Tv – Ho comprato due fedi all’interno delle quali avevo fatto incidere i nostri nomi. Così, quando siamo arrivati a Las Vegas ho preso gli anelli, glieli ho mostrati e gli ho chiesto di diventare mio marito. Mi sono sposata in jeans, maglietta e scarpe da ginnastica, e il mio bouquet era un mazzo di fiori comprato per strada”. Nata a Roma il 18 febbraio 1974, Valentina Bisti è alta 175 centimetri e pesa circa 62 chili.

Roberto Poletti: età, altezza, peso, moglie e figli