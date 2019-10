Furioso è dire poco. Alla vista dell’ennesimo video della sua fidanzata vicinissima al single conosciuto nel villaggio ha perso letteralmente la testa e si è allontanato di corsa dalla postazione del falò. Se Alessia Marcuzzi (o la produzione) di Temptation Island Vip sia riuscita a bloccarlo mentre urlava “Non mi rompete i co***ni!” dirigendosi verso il villaggio delle ragazze lo sapremo quando andrà in onda la quinta puntata del reality, ovvero lunedì 7 ottobre.

Dalle anticipazioni circolate nei giorni scorsi era evidente che un video mostrato al falò da Alessia Marcuzzi avrebbe fatto esplodere Alex Belli, l’ultimo dei fidanzati a entrare nel programma delle tentazioni con la sua ragazza, Delia Duran, ma nella puntata odierna di Uomini e Donne un nuovo filmato ha svelato altri dettagli sull’esperienza dell’attore e della modella in Sardegna. Sempre flash, s’intende, ma un’altra clip mostra meglio il momento in cui Belli si è infuriato. (Continua dopo la foto)









Nel video mostrato anche a Uomini e Donne, ecco Alex Belli seduto sul tronco in spiaggia accanto a Pago e a Gabriele Franco. In mano tiene lo schermo del pc che mostra la sua Delia brindare con il tentatore Riccardo, con cui ha subito trovato un ottimo feeling. A un certo punto l’attore molla tutto per terra e se ne va, imprecando. (Continua dopo la foto)





La sfuriata è coperta dai soliti ‘bip’, ma nel momento in cui la conduttrice prova a fermarlo chiamandolo per nome – “Alex?!” – si sente distintamente la frase di Belli “Non mi rompete i co***ni, guarda”. Poi, come detto, corre via e sparisce nella notte inseguito da Alessia Marcuzzi. Sarà riuscita a “recuperarlo” oppure Alex ha fatto come Ciro Petrone e ha raggiunto il villaggio dove sta Delia, che è ovviamente off limits ai fidanzati? (Continua dopo foto e post)







Ma i colpi di scena non finiscono qua. Sempre dalle anticipazioni sembra scattare un bacio tra Silvia Tirado (la fidanzata di Gabriele Franco) e il tentatore e assisteremo anche a un Pago disperato e in lacrime alla vista dell’ennesimo video che mostra la sua Serena Enardu vicinissima al single Alessandro. D’altronde, dopo la fine del quarto appuntamento di Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi aveva avvertito i telespettatori: “Se questa puntata è stata ricca di colpi di scena, non avete idea di cosa accadrà nella prossima”.

“Vedi di finirla”. Uomini e Donne, Maria De Filippi stronca Gemma: stavolta la Galgani si è spinta un po’ troppo