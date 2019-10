“Ma davvero è così?”. Rosy Abate 2, ne parlano tutti. La produzione costretta a intervenire

Manca poco alla chiusura della seconda stagione di Rosy Abate e per i fan le sorprese potrebbero non mancare. Quello che sembrava certo, ossia che il destino della Regina di Palermo fosse segnato, è destinato a un cambio di direzione. Rosy Abate ,sembra certo, non morirà. Potremo quindi assistere a un’ultima puntata ricca di risvolti inaspettati. La notizia arriva da Pietro Valsecchi, che lo aveva rivelato nei giorni scorsi all’Adnkronos.

A quanto pare, sembra sia in corso un finale alternativo che, stando alle sue parole, prenderà il posto di quello che era stato scelto per porre definitivamente fine alla storia di Rosy Abate. Pietro Valsecchi ha adesso spiegato che il finale sarà ben diverso: “Stiamo rilavorando al montaggio dell’ultima puntata di Rosy Abate ma per favore ora non inondatemi più di messaggi”. Ma cosa è successo dopo la diffusione della notizia della morte di Rosy Abate? Continua dopo la foto









Ecco le sue parole: “Appena si è sparsa la voce che l’ultima puntata che sarà trasmessa venerdì 11 su Canale 5, potrebbe vedere la morte di Rosy i fan si sono scatenati sul Web e con le email. Siamo tutti molto colpiti e riconoscenti per questa dimostrazione di affetto verso un personaggio entrato nell’immaginario collettivo”. Gli ascolti di Rosy Abate danno la dimostrazione che il personaggio interpretato da Giulia Michelini è entrato nel cuore di un numero impressionante di persone. Continua dopo la foto









“Lo vediamo dai dati di ascolto Auditel – venerdì abbiamo superato in numero di spettatori il varietà storico di Rai1 – i record di visualizzazioni delle puntate su Mediaset Play (quasi tre milioni), dall’enorme riscontro sui social”. E poi la precisazione che il finale della seconda stagione di Rosy Abate sarà diverso rispetto a quello che abbiamo scoperto dalle anticipazioni dell’ultima puntata. Continua dopo la foto







“E di fronte a tanto affetto ho deciso di rimettermi al lavoro per chiudere il montaggio della puntata spero nel modo migliore per tutti. Per sapere come finirà quindi appuntamento a venerdì e guardatela fino all’ultimo secondo per non perdervi le sorprese che riserverà”.

Ti potrebbe interessare: “Fuori di testa”. Gemma Galgani in lacrime: psicodramma a Uomini e Donne. Tina Cipollari e Gianni Sperti furiosi