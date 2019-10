Tina Cipollari: 84 kg sulla bilancia e l’obiettivo di perderne almeno 25 entro Natale per tornare al suo peso forma. Naturalmente con controlli periodici a Uomini e Donne, dove per lei Maria De Filippi ha fatto arrivare anche una nutrizionista. La Vamp “dovrebbe cambiare le sue abitudini – aveva spiegato in studio la nutrizionista – Potrebbe dimagrire fino a pesare 60 chili senza soffrire troppo. I carboidrati vanno bene ma in determinati orari e sempre abbinati a delle verdure”.

Tina ha subito accettato la sfida e anche già cambiato alimentazione, ma con il fidanzato Vincenzo Ferrara che è un ristoratore, non è proprio una passeggiata. “Lui mi tenta dicendomi che per una volta non succede nulla, ma io non cedo – ha raccontato l’opinionista di UeD al settimanale Nuovo – Anche il fatto di essermi pesata davanti a un pubblico mi incita a perseguire nel mio intento”. (Continua dopo la foto)









“Al di là del fattore estetico, mi sento meglio e sono anche meno affaticata. Sono stata davvero brava perché in un ristorante, mi hanno messo davanti vari dolci, ma io ho mangiato solo insalata, zucchine e fagiolini”, ha detto ancora Tina alla rivista. Ma i primi, buoni risultati sono già arrivati: nella puntata odierna di Uomini e Donne la bilancia ha segnato meno 3 kg circa. (Continua dopo la foto)





In 10 giorni non sono pochi e la stessa Tina, che pensava di non aver perso più di un chilo, è rimasta stupita. Altrettanto sbalorditi Maria De Filippi e Gianni Sperti, i primi a congratularsi con lei. Anche la professionista che segue Tina Cipollari è rimasta soddisfatta. E ha spiegato meglio il suo approccio, che è quello di dare “consigli in generale sull’alimentazione. Pochi consigli per ottenere il risultato senza diete restrittive, con grammi, pesare ecc”. (Continua dopo le foto)







Tutti contenti, insomma, a UeD. Ma Maria De Filippi non ha resistito e, dopo il responso della bilancia, ha lanciato una frecciatina a Tina. “Mira a raggiungere il peso forma di altre persone…”, ha detto la conduttrice ridendo. Ha precisato che il riferimento non era a Gemma Galgani, ma Tina: “So cos’hai pensato tu…”. Anche Gemma (oggi soprannominata da Tina la “nonna di Barbie” per via del vestito fucsia) ha scherzato sulla perdita di peso della Vamp: ha detto che i chili in meno sono dovuti al fatto che ha tolto le extension.

