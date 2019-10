La domanda che tutti si fanno adesso è questa: riuscirà Gemma Galgani e trovare l’amore? Dopo Giorgio Manetti sono molti a pensare che per la dama torinese le frecce di cupido siano finite. L’ultima batosta per Gemma Galgani è arrivata dal cavaliere di cui si era invaghita: Jean Pierre, uno dei tre corteggiatori che si erano presentati per conoscerla. Una conoscenza che non è neppure iniziata visto che il cavaliere è stato onesto con se stesso e il pubblico fin da subito, affermando di non voler proseguire la conoscenza di Gemma Galgani non essendone attratto.

E qui è scoppiato il dramma. Perché Gemma Galgani ha reagito in un modo spropositato. Almeno per Tina Cipollari e Gianni Sperti, e soprattutto per coloro che credono che la Galgani sia esagerata nei suoi atteggiamenti. Già avevamo saputo qualcosa dalle anticipazioni di Uomini e Donne Over ma grazie a un video pubblicato da Witty TV ne sappiamo ancor di più.









Gemma ha voluto raggiungere Jean Pierre dopo la fine della puntata in cui è stata rifiutata e ha voluto chiedere spiegazioni; lo ha fatto in lacrime sorprendendo sia Gianni sia Tina."Dopo questa – la Cipollari ci è andata giù pesante – penso che abbiamo capito lo stato mentale di questa donna". Tina non concepisce in effetti come Gemma possa essersi invaghita di Jean Pierre al punto da piangere in quel modo e soffrire così tanto; lo stesso vale per Gianni che si è schierato contro la Galgani con parole dure.





"Stai piangendo per uno sconosciuto", le dirà a un certo punto della puntata. E nel video si nota pure che Jean Pierre non tornerà sui suoi passi, visto che le consiglierà di non perdere tempo con lui e di conoscere invece altri corteggiatori visibilmente più interessati. Non sappiamo per quale motivo ma dal video si nota che durante la registrazione entrerà in studio un dottore: a quanto pare infatti Gemma non si è sentita bene e le è stata misurata la pressione.













Che si tratti del solito siparietto voluto da Tina? Potrebbe essere; è certo tuttavia che Gemma ci sia rimasta male perché il filmato parla non chiaro: di più! Buona visione! Una nuova settimana di Uomini e Donne sta per iniziare!

