La quinta puntata di Temptation Island Vip promette colpi di scena su colpi di scena. Già nei giorni scorsi le anticipazioni svelate direttamente dai canali social ufficiali del programma facevano supporre “roba grossa”. Per esempio un presunto bacio tra Silvia Tirado (la fidanzata di Gabriele Franco) e il tentatore. Ma anche un Alex Belli talmente infuriato da farsi rincorrere da Alessia Marcuzzi mentre urla il nome della sua fidanzata Delia, probabilmente nel tentativo di raggiungerla nel villaggio (off limit per lui e gli altri ragazzi) delle fidanzate.

Ancora: la disperazione di Pago alla vista dell’ennesimo video che mostra la sua Serena Enardu vicinissima al single Alessandro. D’altronde, dopo la fine del quarto appuntamento di Temptation Island Vip, quello che ha visto ricongiungersi Anna Pettinelli e Stefano Macchi e Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Alessia Marcuzzi aveva avvertito i telespettatori: “Se questa puntata è stata ricca di colpi di scena, non avete idea di cosa accadrà nella prossima”. (Continua dopo la foto)









Al filmato generale sulle anticipazioni della quinta puntata appena descritte ora se ne è aggiunto un altro. Riguarda l’amicizia che Delia Duran, la compagna di Alex Belli, ha stretto al villaggio con il single Riccardo. Alex e Delia sono stati gli ultimi a sbarcare in Sardegna. Sono entrati nel programma ‘in corsa’, dopo Gabriele Franco e la sua Silvia, ma pare che soprattutto lei si sia trovata a suo agio nel villaggio. (Continua dopo la foto)





Arrivata a Temptation Island Vip per mettere alla prova l’amore con l’attore e modello da cui sembra non essersi mai separata da quando stanno insieme, la bellissima Delia pare non aver avuto alcun problema a integrarsi nel gruppo e ad approcciarsi con i ragazzi. Soprattutto con Riccardo. C’è una grande complicità nonostante lei sia da poco al villaggio. Uno degli ultimi video che anticipa la puntata li mostra insieme sulla spiaggia. (Continua dopo foto e post)







Delia e Riccardo sono usciti per un’esterna a due. Seduti sulla sabbia, si accarezzano le mani, si guardano complici e si stuzzicano. Poi il bagno al mare semi-vestiti (lui senza maglietta, con lei che poco prima gli aveva chiesto di “levare tutto”) e l’incidente ‘hot’. In acqua, però il vestito scollatissimo di Delia si è spostato rivelando parte del suo abbondante décolleté e Riccardo, seppur involontariamente, ha fatto cadere la mano proprio lì, all’altezza del seno, mentre l’abbracciava. Sarà per questo video che Alex Belli ha perso la pazienza e provato a raggiungerla al villaggio?

