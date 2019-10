Si sono lasciata da qualche settimana. Era stata Eleonora Rocchini a dire a tutti che tra lei e Oscar Branzani non c’era spazio per un futuro. Una frase che aveva fatto saltare sulla sedia i fan della coppia. Nulla in confronto alla grande paura provata per Eleonora Rocchini, rimasta vittima di un terrificante incidente che ha visto coinvolta anche la sorella di Oscar. Proprio Oscar Branzani è bersaglio di social e riviste patinate.

Voci e retroscena sulla loro rottura si sprecano. Eppure la verità è un’altra. Una verità che l’ex coppia sbocciata a Uomini e Donne ha deciso di conservare gelosamente e di non darla, almeno per il momento, in pasto ai media. Ma più il silenzio aumenta, più emergono congetture prive di fonti attendibili. L’ultima, su cui l’ex tronista ha deciso di intervenire furiosamente, è quella che racconta di una persona vicina proprio a Oscar Branzani che farebbe il doppio gioco: da un lato sarebbe la sua confidente, dall’altro screditerebbe la Rocchini nel privato, pur mostrandosi tenera con lei in pubblico. Continua dopo la foto









La voce di tale presunta doppiogiochista amica di Oscar è circolata dopo che la Rocchini, nelle scorse ore, ha piazzato un like su un commento che parlava di tale vicenda. Tuttavia sembra che le cose stiano diversamente, almeno secondo la versione di Oscar che, infatti, circa il proliferare di suddette voci ha dichiarato rabbiosamente: “Quante str…te dite su questi giornaletti del c…o. Sciacquatevi la bocca e trovatevi un lavoro serio invece di mettere sempre contro le persone”. Continua dopo la foto





Non è chiaro se “il mettere sempre contro le persone” sia riferito alla sua situazione con la Rocchini oppure a quella con tale presunta sua confidente. Chiarissimo invece il messaggio generale: meno ricostruzioni fantasiose e più realtà. Come detto in apertura, pochi giorni fa Eleonora e la sorella di Oscar, Dalila Branzani, sono rimaste vittime di uno spaventoso incidente stradale a Napoli. Continua dopo la foto







Nonostante l’urto terrificante e il veicolo sfasciato, le due donne se la sono cavata senza danni permanenti. Poteva andare molto peggio, ma fortunatamente, come ha scritto l’ex tronista, “ci sono angeli in cielo”. Tra i primi a sincerarsi delle condizioni di Eleonora, proprio Oscar Branzani. Un gesto che vale più di mille parole.

