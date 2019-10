“Ti ha salvato la vita”. Vittorio Cecchi Gori, cosa è successo in ospedale

Vittorio Cecchi Gori è vivo. E questa è già una notizia. La scorsa settimana ha rischiato davvero di perdere la vita per una sciocca infezione che, se presa in tempo, non avrebbe creato nessun problema. “Sto bene. Sono un rompiscatole, ma poi torno sempre”. Sono queste le parole con le quali Vittorio Cecchi Gori, in collegamento dal suo letto d’ospedale, svela a Domenica Live di essere fuori pericolo. “Mi è venuta un’appendice acuta – racconta Cecchi Gori – che l’appendicite ai tempi miei si prendeva da ragazzini. Io ragazzino sono – precisa l’ospite – mi viene da ridere, ma ho preso un’appendicite, che devo fare?”.

Cecchi Gori ci tiene però a precisare ciò che gli è accaduto; l’appendicite, infatti, “non è diventata peritonite”, ma aveva soltanto iniziato a peggiorare in quello che poi sarebbe potuto diventare un’infezione ben più grave. A salvarlo, l’ospedale che da sempre si occupa di lui e al quale oggi Vittorio Cecchi Gori rivolge il suo ringraziamento: “Il Gemelli è il mio angelo custode”. Continua a leggere dopo la foto









Tuttavia, la conduttrice non può fare a meno di bacchettarlo: “Era due giorni che stavi malissimo e avevi deciso di curarti a casa […] ti hanno costretto ad andare in ospedale”. Durante la puntata Barbara D’Urso ha intervistato Massimo Lopez e Mercedesz Henger. Dopo tutto il polverone mediatico della scorsa settimana, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, arriva in studio dalla ruspante Carmelita per rispondere alle accuse di mamma Eva e raccontare la sua verità sulla storia d’amore che la lega all’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Continua a leggere dopo la foto





Proprio sulla questione, è intervenuta di recente la diretta interessata, svelando di avere chiuso ogni rapporto con la Henger, specie dopo le sue accuse. “Da quando ha chiamato i giornali, perché mi hanno detto che è stata lei a chiamarli, e a insistere che queste robe fossero pubblicate e da quando è andata a Domenica Live a fare queste dichiarazioni fortissime. Continua a leggere dopo la foto







Sapevo dell’antipatia che aveva nei confronti di Lucas, ma una cosa del genere non me la sarei mai aspettata (…) Questa cosa è stata pensata da mesi. Lo posso supporre da determinate cose. Sono allibita, mi spiace tanto. Non preoccupatevi per me, io sto male solo per questa situazione ora e basta”.

Ti potrebbe anche interessare: Mercedesz Henger, attacco di panico a ‘Domenica Live’. L’intervento di Barbara D’Urso