Silvia Toffanin bellissima a ‘Verissimo’. Il dettaglio dell’abito blu non sfugge

Ascolti ancora in crescita per il talk di Canale 5 ‘Verissimo’, che sabato 5 ottobre ha dominato la sua fascia d’ascolto con 2.285.000 spettatori totali e il 20.47% di share, (19.33% sul target commerciale). Ottimo riscontro anche per “Verissimo giri di valzer” che ha registrato 2.192.000 spettatori totali, share del 18.83% (18.82% sul target commerciale).

Il talk show condotto da Silvia Toffanin, che aveva tra i suoi ospiti la top model Bar Refaeli, Kekko Silvestre con i Moda' e Christian Vieri con Costanza Caracciolo ha raggiunto punte di oltre 2.500.000 spettatori. Successo anche sul fronte social, dove l'hashtag #verissimo su Twitter si è piazzato al primo posto dei TT Italia. Inoltre, nel corso della settimana ha generato oltre 14 milioni di interazioni su Instagram.









Al termine della trasmissione, dopo aver intervistato i Modà e Kekko Silvestre, la padrona di casa come da tradizione ha saluto il suo fedele pubblico, che ogni settimana le regala grandi soddisfazioni in termini di ascolti, svelando alcune anticipazioni sulla prossima puntata di Verissimo, che sarà trasmessa sabato 12 ottobre alle 16 su Canale 5. Silvia Toffanin avrà il piacere di intervistare due grandi personaggi.





In occasione dell'uscita del film "Se Mi Vuoi Bene" di Fausto Brizzi, commedia prodotta da Luca Barbareschi, la conduttrice intervisterà Claudio Bisio. Poi sarà la volta di una delle colonne portanti della musica italiana, Gianni Morandi. Il grande cantautore svelerà alcune anticipazioni e sorprese sulla terza stagione dell'Isola di Pietro, che andrà in onda venerdì 18 ottobre in prima serata su Canale 5. Durante la puntata andata in onda sabato 5 ottobre, la conduttrice ha indossato un abito blu a portafoglio con cintura in stoffa che sottolinea il punto vita, scollo a V e un particolare inserto in plissé sulla parte sinistra della gonna che crea un effetto double.





Si tratta di una creazione della stilista Federica Tosi, romana, classe 1978, nota nell’ambito della moda per i gioielli realizzati in collaborazione con Swarovski. La prima collezione di abiti della stilista risale al 2013, dopo che la DG Group srl traghetta la designer di gioielli verso un progetto dal respiro internazionale. Nel 2016 il brand cambia nome acquisendo quello della designer.

