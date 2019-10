Mercedesz Henger, attacco di panico a ‘Domenica Live’. L’intervento di Barbara D’Urso

Mercedesz Henger, ospite di ‘Domenica Live’, del 6 ottobre 2019, ha voluto rispondere alla mamma Eva, che ha accusato il fidanzato Lucas Peracchi di averla picchiata duramente:

Ospite la scorsa settimana a “Domenica Live”, Eva Henger aveva accusato il modello (ex tronista di Uomini e Donne), di aver più volte alzato le mani sulla figlia.

Secondo quanto spiegato dall’ex attrice a luci rosse ne sarebbe seguito un tira e molla tra i due, che sui social sembrano una coppia assolutamente felice, e ripetute fughe di Mercedesz dalla madre. Eva ha raccontato di perso i contatti con la figlia, che considera “plagiata” dal ragazzo. Alle telecamere di Canale Cinque, la Henger aveva rivolto un accorato appello: “Mercedesz, mi dispiace tantissimo, tutte le tue amiche ti stanno cercando per aiutarti”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Praticamente è successo che all’inizio del loro rapporto Mercedesz mi ha chiamato dicendomi che Lucas aveva alzato le mani. Lui l’ha menata, – aveva raccontato Eva Henger – le ha rotto il cellulare. Già il giorno dopo mia figlia giustificava tutto. Il terzo giorno lei gli ha voluto dare un’altra possibilità. – ha continuato Eva Henger- Io l’ho perdonato, lui si è messo a piangere quando è venuto a casa mia in Ungheria. Io una volta ho pure difeso Lucas”. (Continua a leggere dopo la foto)





Ora a parlare è la diretta interessata. Mercedesz è stata ospite di ”Domenica Live” e ha raccontato la sua versione dei fatti. Durante l’ospitata la figlia di Eva Henger si è sentita poco bene (”Sto avendo un attacco di panico”, ha detto). Prima dell’intervista Barbara D’Urso è intervenuta e ha cercato di tranquillizzarla: “Mi sono sempre fidata di mia mamma, sa tutto di me, – ha raccontato Mercedesz una volta ripresa – so anche io dei fatti su di lei, ma non vengo qui per dirli o minacciarla. Io sono stata in silenzio fino ad adesso per quanto sia grave questa situazione, non sapevo che i giornali potessero pubblicare notizie senza prove. Lucas l’ho perdonato perché è molto è una persona molto impulsiva, è un bambinone. Dopo un’ora si rende conto di quello che ha fatto, mi chiede sempre scusa”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Sono molto arrabbiata con lei, ma non sono qua per insultarla, non voglio abbassarmi a tanto. Nella mia breve carriera televisiva l’ho sempre difesa anche quando non ero d’accordo con lei. […] Lucas non mi mena. Chiunque lo sa, ci hanno visto insieme. Io rimango con una persona che mi mette le mani addosso?”. L’ex isolana lamenta anche il fatto che questa vicenda si sta ripercuotendo nelle loro vite e nelle loro professioni. Il video della puntata di Domenica Live

“È arrivata la polizia. Peggio delle botte”. Eva Henger choc su Lucas Peracchi