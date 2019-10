Francesca Manzini non le manda a dire. Bersaglio Al Bano. Ad Amici Celebrities, la speaker radiofonica si è esibita in una coreografia incassando i complimenti di Giuliano Peparini. Al Nsano, ospite speciale della terza puntata dello show di Canale 5, ha apprezzato la performance: “Bravissima e aggiungo che quei 15 grammi in più che hai….”. “Io me ne frego signor Albano”, la risposta sorridente di Francesca. Il cantante pugliese ha aggiunto: “Una donna deve essere anche così”. A questo punto la Manzini si è sfilata la felpa, rimanendo in pantaloncini e canottiera, e facendo un giro su stessa, quasi a sfidare il mondo e le eventuali critiche. Infine è arrivata la chiosa, la massima, la lezione di vita: “La passione non ha peso”.

In passato Francesca Manzini, in passato, ha vissuto l’incubo dell’anoressia. “A 18 anni mi portarono per la prima volta in televisione, su Rai 1. Purtroppo, però, in quel periodo cominciò un momento molto brutto della mia vita. Caddi in preda dell’anoressia”, ha confessato di recente a Spy Magazine. Continua dopo la foto









Fu un momento difficile, il baratro era lì a un passo, soprattutto dopo che le lancette della bilancia, un giorno, segnarono i 47 kg. “Quando l’incubo sembrava finito precipitai nella bulimia e fu ancora più brutto”, ha dichiarato, “Di notte aprivo il frigo e mangiavo in maniera spropositata”. Oggi quel periodo buio è alle spalle. Francesca è una donna rinata, rigenerata. Continua dopo la foto





Francesca Manzini nasce a Roma il 10 agosto 1990. La sua età, dunque, è di 29 anni, mentre la sua altezza è pari a circa 170 cm. Della sua vita privata sappiamo che suo padre è uno dei dirigenti della Società Sportiva Lazio, e proprio grazie a lui l’imitatrice ha scoperto la passione per il calcio. E ancora sappiamo che in passato Francesca ha dovuto affrontare diversi problemi di salute, tra cui in particolare l’anoressia e la bulimia. Continua dopo la foto







Dopo sei lunghi anni di battaglia, la Manzini è riuscita a sconfiggere i suoi demoni, riprendendo così in mano la sua vita e ritrovando il sorriso. Della vita sentimentale di Francesca Manzini, tuttavia, non si hanno molte informazioni. L’imitatrice tiene infatti molto alla sua privacy, e non è chiaro se ad oggi abbia o meno un fidanzato.

