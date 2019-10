“Nessuno si salva”. Rosy Abate, la voce mette in ansia i fan: cosa succederà alla ‘Regina di Palermo’

Rosy Abate, la fiction di Canale 5 sulla ‘Regina di Palermo’ interpretata da Giulia Michelini continua a macinare successi. Venerdì scorso ha vinto lo scontro con Tale e Quale show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. Si tratta della prima vittoria per la serie tv sul programma Rai, anche se in termini di share il campione della serata è Tale e Quale Show. Nel dettaglio Su Rai1 la quarta puntata di Tale e Quale Show ha conquistato 3.547.000 spettatori pari al 18,2% di share. Su Canale 5 Rosy Abate ha raccolto davanti al video 3.665.000 spettatori pari al 17,4% di share.

Evidente il calo rispetto agli oltre 4 milioni che il programma di Rai1 raccoglieva lo scorso anno: la situazione potrebbe migliorare nettamente per Conti a partire dalla seconda metà del mese, dal momento che Rosy Abate, la fiction più forte di Canale 5, si schiuderà con l’ultima puntata l’11 ottobre. Continua dopo la foto









E qui le sorprese non mancheranno. Nel quinto e ultimo episodio della seconda stagione di Rosy Abate e da quanto detto dalla protagonista Giulia Michelini, l’ultimo episodio in assoluto almeno per lei perché ha deciso di dire addio al personaggio che ha interpretato per un decennio. Quindi la curiosità su come si concluderà il percorso della Regina di Palermo è tanta e una super anticipazione arriva proprio da Vittorio Magazzù, il ragazzo che sul set intepreta il figlio di Rosy, Leonardo. Ospite di Verissimo il ragazzo alla domanda di Silvia Toffanin “Morirà uno dei protagonisti?” ha risposto “Sì, nessuno si salva”. Continua dopo la foto





La mente corre subito a Rosy, anche perché ha deciso di lasciare Leonardo da solo, in un luogo protetto e imbarcarsi in una azione solitaria. Oltre al fatto che l’attrice che la interpreta ha detto di voler chiudere con la serie. Però potrebbe esserci una sopresa finale che farà rimanere a bocca aperta i fan. Rosy è con le spalle al muro. Continua dopo la foto







Dopo aver rapito Nina (Maria Vera Ratti), la figlia del suo nemico e grande amore di suo figlio, Rosy escogita un piano solitario e disperato, lasciando indietro Leo (Vittorio Magazzù) e Luca (Mario Sgueglia) che non vuole coinvolgere in quest’ultima rischiosissima azione. Per Rosy questo è l’unico modo per mettere Costello (Davide Devenuto) sotto scacco, preparando così il campo alla sfida finale con lui.

Ti potrebbe interessare: Amici Celebrities, Laura Torrisi scoppia in lacrime, l’abbraccio in studio commuove tutti. Maria per prima, che reagisce così